«Ante os saúdos nazis e a banalización do mal, cómpre memoria histórica»

A encomenda ao grupo Histagra da elaboración do censo estatal de vítimas da Guerra Civil e a ditadura é un premio ao bo traballo feito hai máis de 15 anos ao abeiro do proxecto Nomes e Voces, no que participaron as tres universidades galegas...

Así o entendemos, como un recoñecemento e un aval do traballo que fixemos cando tivemos o encargo de Nomes e Voces. Un proxecto que acabou servindo de modelo para investigacións noutras autonomías e incluso fóra de España. Iso sempre é algo para sentirse orgulloso. A solvencia do traballo e a calidade dos resultados que tivemos foi o que chamou a atención do Ministerio para comezar a falar con nós e encargarnos este labor.

As tarefas que hai por diante son moi complexas tecnicamente, xa que en primeiro lugar cómpre facer unha homoxeneización das bases de datos existentes autonómicas e provinciais.

É todo un reto. Temos moita información en relación coas vítimas da violencia entre o 36 e o 39, que vai ser esta primeira etapa. Nos últimos 20 anos fíxose moitísimo traballo de investigación para sacar eses listados de vítimas, o que pasa é que certamente non existía un traballo unificado de poñer todos eses datos a disposición da cidadanía. Entón faremos unha especie de mapeado con ese traballo realizado e a partir de aí integrar toda esa información nunha base unificada. O problema é que non é un traballo automático, porque as metodoloxías diferentes precisan un traballo de cribado. Ademais, no caso do territorio español, temos algúns baleiros, con provincias que non están estudadas completamente.

O traballo dividirase en fases, comezando polo período da Guerra Civil (1936-1939) e posteriormente os primeiros anos da ditadura (1939-1942). Por que?

A Lei da Memoria Democrática de 2022 establece que unha das obrigas que ten o Estado é elaborar un censo estatal de víctimas dende 1936 ata 1982. Estamos falando dun período extraordinariamente amplo. Que pasa? Que o número de vítimas mortais é moi desigual. Hai un período dende 1936 ata 1943 onde se atopa un volume moito máis elevado que no resto do tempo da ditadura e ata os anos da transición. Por iso, propuxemos unha secuenciación en etapas. Imos comezar polo principio, a etapa da Guerra Civil e imos deixar aberto o camiño para ter preparado o traballo para esa segunda etapa entre 1939 e 1942.

Máis alá do traballo técnico, é un traballo dun inmenso cariz humano cun contacto directo e continuo con familiares de vítimas e asociacións memorialistas...

Nomes e Voces sempre incluíu esa parte na súa metodoloxía. Quixemos involucrar nos labores do proxecto ás familias das persoas que foron vítimas. Somos académicos pero sabiamos que este traballo non se podía facer só dentro da academia e para a academia. Temos moi claro que hai que ter un contacto moi fluído coas familias e as asociacións. Por lóxica humana e por un motivo práctico xa que os seus testemuños aportan moitísima información.

Cre que as novas xeracións teñen constancia sobre o que pasou na Guerra Civil e o franquismo? Cre que este traballo pode ter un importante valor nese eido pedagóxico?

Posiblemente, si. As cousas cambiaron moito e hoxe os currículos educativos tratan obrigatoriamente esa etapa. Porén, un ten a sensación de que nunca é suficiente. Moitas veces, a aprendizaxe do que foron eses pasados traumáticos serven para ver que o presente é moito máis complexo do que ás veces nolo queren presentar. Ademais, cando a nivel global vemos que algunhas persoas intentan converter discursos e saúdos nazis en algo banal, cando asistimos a esa banalización do mal, cómpre a memoria histórica: coñecer o que significou aquel mal en termos históricos.

Despois da recente polémica ao respecto, academicamente que se sabe que aconteceu na Illa de San Simón entre 1936 e 1943?

A nivel historiográfico é unha illa que tivo un tratamento bastante amplo. Existe un listado bastante detallado dos presos que estiveron alí, onde moitos morreron polas condicións terribles nas que se atopaban. Polo tanto, non hai discusión sobre as características da illa como un espazo de violencia. Ademais, penso que a nivel de memoria popular é un espazo que sempre estivo asociado a episodios moi dolorosos. Pode existir debate sobre o carácter que debe ter a nivel memorial. Por exemplo, pensar que nese espazo se fagan concertos pode resultar discutible. Cando nós estabamos con Nomes e Voces falábase de convertelo nun espazo de memorialización, ao igual que se ten feito noutros lugares europeos que foron espazos de violencia como os campos de concentración nazi.