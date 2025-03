La selectividad de los bomberos

Con trote militar, mochilas a la chepa y, eso sí, una lluvia intensa que no detuvo la marcha. Más de 500 aspirantes acudieron entre las 8.15 y las 12.45 horas de ayer a la convocatoria de la Consellería do Medio Rural para realizar las pruebas físicas de bombero forestal, destinadas a la campaña de prevención del próximo verano. El examen se realizó en el estadio Vero Boquete de San Lázaro, en Santiago: más de tres kilómetros de andaina con once kilos de peso subidos a la espalda; todo ello en menos de 30 minutos.

En total, los candidatos ascienden a mil. La mitad restante se examinará hoy y, a mayores, todos tendrán que realizar una prueba visual el próximo lunes.

En concreto, esta prueba física tiene su origen en los Estados Unidos; su nombre anglosajón es Field Test. «Consiste en recorrer 3.200 metros en terreno llano cargando un peso de once kilos. En este caso, los candidatos lo llevan en una mochila cargada con arena», explica el jefe de servicio de Persoal de la Consellería, Ángel Romero, el encargado de supervisar el examen.

Estos 3.200 metros de carrera se realizan en ocho vueltas al estadio. «Todos los aspirantes llevan dorsales y unos chips para monitorizar el tiempo que tardan en cada ronda», indica Romero. No se puede superar la media hora, pero tampoco se puede correr, solo andar. Dos árbitros lo controlan. Cada candidato tiene un máximo de dos avisos; si los supera, son expulsados.

Del millar aspirantes, algo menos de la mitad acaba por acceder al cuerpo de bomberos para la campaña estival de incendios. «De estas pruebas suelen salir entre 350 y 400 contrataciones para cubrir las bajas y sustituciones de verano», explica Romero, que afirma que durante esta época el operativo total ronda los 3.000 efectivos. «No es una oposición, es una prueba para meterte en lista y poder llamarte y firmar un contrato temporal», añade.

La media de edad es bastante elevada, «sobre unos 50 años», apostilla Romero, y gran parte de los candidatos ya trabajó en otras campañas. El género masculino es el predominante entre los candidatos. Ayer solo había unas 80 mujeres entre los 500 candidatos.

Lo cierto es que la lluvia fue la mayor sorpresa de la jornada para los aspirantes, sobre todo para los que repitieron experiencia. «He estado de brigadista en los concellos y esta es mi segunda vez, pero el año pasado hacía un día espléndido» explica Sonia Díaz, natural de Mondoñedo. «Tampoco molestó demasiado. Eso sí, la mochila pesaba un poco más al estar mojada», explica.

Y es que también hubo algún que otro corredor al que la lluvia, en lugar de molestarle, le vino hasta bien. «El día no acompañó mucho, pero sí que se agradece, sobre todo si lo comparamos con el calor...», celebra Roberto Fernández, de Friol, que ya acumula tres campañas de verano como bombero forestal. «Es un trabajo muy agradecido y necesario. Cuando salgan las oposiciones intentaré optar a una plaza», dice.

Entre los aspirantes a bombero forestal se encontraban verdaderos veteranos en esta tareas. «Llevo desde los 18 años yendo a estas campañas de verano. En total fui ya a trece», explica el monfortino Adrián Enríquez, ingeniero de montes, que asegura que ya ha visto de todo en lo tocante a incendios. «En mi zona, que es Monforte de Lemos y norte de Ourense, es muy complicado. Hay que intervenir mucho y el clima no ayuda», asegura.