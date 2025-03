El alumnado a distancia supone ya un quinto de inscritos en FP

La formación a distancia gana adeptos. La UNED, por ejemplo, recibe unas 13.000 solicitudes para cursar el Máster de profesorado vía telemática, pero solo 780 candidatos reciben una respuesta positiva, porque esas son las plazas que la institución oferta en esa modalidad. En la Formación Profesional esta alternativa también ha ido sumando estudiantes, hasta duplicarlos en una década, aunque el incremento de las plazas vinculadas a ese tipo de enseñanza fue cuestionado por algún sindicato y por centros educativos. Por ejemplo, se registraron protestas en el IES de Chapela tras conocerse la decisión de la Xunta de pasar a distancia los ciclos superiores de Dietética y Educación Infantil del régimen de personas adultas en la modalidad presencial y no fue el único en el entorno de Vigo.

Cuando hace un par de años el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, avanzaba la oferta para FP, destacaba el impulso a la modalidad a distancia por posibilitar «acercar la formación a un mayor número de personas, también en el ámbito rural», facilitar que «más personal de las empresas pueda actualizar su formación y sus competencias profesionales» y permitir «conciliar la vida laboral y personal de la población en general». En aras de «facilitar el acceso a la FP y flexibilizar su estudio», en 2023-24, con esos argumentos, Educación dispuso un 74% más de vacantes en la FP a distancia que un curso atrás. Un año después, en el curso actual, una de cada cinco plazas de nuevo ingreso ofertadas en centros sostenidos con fondos públicos fue a distancia o semipresencial.

Tendencia al alza

El aumento de alumnado en este tipo de modalidad se ha mantenido constante en la última década. En el curso 2014-15, los matriculados que estudiaban de forma no presencial algún ciclo —y contando la FP Básica, que no oferta esa opción— no llegaban ni a uno de cada diez, mientras que los últimos datos analizados por el Ministerio de Educación —de avance, y relativos precisamente al curso 2023-24, cuando se enfatizó la Administración autonómica enfatizó su apuesta por este tipo de modalidad— muestran cómo ese porcentaje se había más que duplicado, hasta rozar el 22% de la matrícula total de FP.

Ese curso sindicatos como CIG Ensino acusaron a la Consellería de Educación de recurrir a esa estrategia para “inflar” las cifras de la oferta global —alegando que la matrícula en un ciclo a distancia suele ser de 50 alumnos, frente a las entre 18 y 30 de uno ordinario o modular–. Además, advertían que «el nivel de la calidad formativa, sobre todo en los estudios de carácter más técnico o práctico, disminuye ostensiblemente al ser online». Frente a la presencialidad en la clase, con la asistencia en directo a explicaciones del docente, su versión digital incluye material en el aula virtual, pero requiere un seguimiento de cerca por el alumnado.

Ciclos superiores y en la pública

Los ciclos superiores son los que más notan ese empuje de las opciones de teleducación. Las últimas cifras muestran que el alumnado que estudia con esas condiciones supera el 28% del total, mientras que en los ciclos medios esa solución la comparten menos del 17% de inscritos.

Son los centros educativos públicos de la comunidad los que se hacen cargo de la mayoría del alumnado a distancia: en 2023-24, un total de 9.598 estudiantes realizaba en la comunidad un ciclo superior de FP online y apenas un 7 por ciento lo cursaba en centros privados y casi se da una proporción idéntica en el reparto de alumnado a distancia matriculado en ciclos medios: menos de 250 de más de 3.900 inscritos estudiarían en oferta privada. En cambio, en la enseñanza presencial, la privada concentra a uno de cada cinco alumnos de FP en uno y otro grado.

