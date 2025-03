«El patrimonio bajo el agua es igual de valioso que la Catedral de Santiago»

¿Qué cantidad de patrimonio arqueológico subacuático está catalogado a día de hoy en Galicia?

El trabajo del Instituto de Historia y Cultura Naval está centrado en los denominados buques de Estado, que son los que se dedican a una actividad pública: militares, patrulleras, oceanográficos... Ciñéndonos a eso, en aguas de Galicia podemos redondear con unos 300 pecios que se consideran patrimonio arqueológico subacuático. Y en España, unos mil. Existen otros pecios privados, como mercantes y pesqueros, que no tienen esa catalogación.

¿Cómo se localiza y cataloga todo ese patrimonio submarino?

Nos basamos en fuentes diversas. En el ámbito de la Armada tenemos información en los archivos de nuestras bibliotecas y, por extensión, en todos los archivos de titularidad estatal, como el General de Indias, el de Simancas... En Galicia también disponemos de fuentes abiertas, de fiabilidad solvente, que son investigadores que han hecho trabajos que aprovechamos. Y después hay descubrimientos más fortuitos, como los que puede hacer un club de buceo durante una inmersión, restos que atrapa un pesquero en redes... Entre todas esas fuentes, conformamos una base de datos.

¿Cuáles son las condiciones para que un hallazgo se considere patrimonio subacuático?

En base a lo acordado en la convención de la Unesco, es patrimonio subacuático todo resto que lleve sumergido más de cien años.

Eso implica que pronto se podrá incrementar ese catálogo con los restos de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo especial relevancia en costa gallega.

Tenemos dos fuentes que van a incrementar mucho a corto plazo nuestro patrimonio: todas las pérdidas que hubo durante nuestra Guerra Civil, que desde 1936 serán PAS; y las embarcaciones perdidas en la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué implica esta catalogación?

Una protección y una vigilancia especiales, para evitar las amenazas sobre ese patrimonio. Hay una responsabilidad de todas las Administraciones y organismos en su protección, estudio, conservación y puesta en valor.

¿Estiman que hay mucho patrimonio subacuático todavía oculto en aguas gallegas?

Es difícil de cuantificar, pero es posible que sí. Porque Galicia es una zona de enorme intensidad de tráfico marítimo: es la zona de paso de todas las embarcaciones que iban hacia Flandes e Inglaterra, y de todo el movimiento del Cantábrico hacia Portugal y Golfo de Cádiz. Además, fue escenario de muchos combates. Así que no es de extrañar que vayan apareciendo más pecios.

¿Hay algún patrimonio subacuático sensible que necesite especial protección o vigilancia?

Todo lo que es PAS tiene una especial atención y debe protegerse. Algunos pecios sufren peligro de expolio o están en peores condiciones, lo que implica dedicarles una atención especial. Esa decisión es mancomunada entre la Armada, los responsables de la Xunta y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Catalogamos y analizamos cuáles son más sensibles y, en base a ello, incluso se hacen extracciones controladas de material, porque es mejor sacar las piezas del mar antes de que alguien se las lleve.

¿Y quién asume las tareas de vigilancia o control?

La protección no es exclusiva de la Armada. Somos un actor más, pero por capacidad y disposición de materiales, medios técnicos y personales somos un actor principal. Pero están involucradas la Administración central a través de los ministerios de Cultura o de Asuntos Exteriores, las administraciones autonómicas porque tienen las competencias delegadas o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Trabajamos lo más coordinados posible y con un intercambio de información que es fundamental.

¿Cuáles son las principales amenazas a las que se enfrenta nuestro patrimonio subacuático?

Son muchas, pero yo las agrupo en tres grandes áreas. La más típica es el expolio: cuando hay un naufragio las empresas cazatesoros aparecen en busca de un lucro y esto es lo más peligroso. Después está lo que llamo la actividad humana: trabajos en puertos, dragados, tendidos de cables submarinos, los nuevos parques eólicos en el mar o la pesca de arrastre incontrolada. Y por último y no menos importante, está la amenaza del olvido. No podemos olvidar ese patrimonio sumergido porque es un tesoro. Hay que seguir investigando, difundiendo, mostrando todo eso a través de los museos navales y marítimos. Y tenemos además un deber moral y ético: el respeto y el reconocimiento a todos los que han fallecido en esos naufragios, lo que en nuestro ordenamiento denominamos tumbas de guerra, que se llevaron al fondo a muchos marinos y personal civil de esos barcos.

La gente asocia patrimonio subacuático a galeones repletos de oro, pero la realidad es otra. ¿No?

Existe la leyenda en el imaginario popular de que todo pecio esconde un tesoro, pero en la inmensa mayoría de casos no es así. En muchos naufragios de la llamada carrera de Indias se recuperó gran parte de la carga e incluso se reflotaron buques que siguieron navegando. El ejemplo más típico es la batalla de Rande, que alcanzó fama internacional con Julio Verne y sus 20.000 leguas de viaje submarino. La batalla existió, pero la flota entró en Vigo, atracó y logró sacar el 99% del material valioso que llevaba horas antes del ataque. Así que cuando se produce la batalla, el tesoro ya iba camino de Segovia. En realidad, la mayoría los pecios no son galeones llenos de oro, pero la importancia del patrimonio subacuático no es su riqueza, sino su valor arqueológico, todos los datos que un buen trabajo científico puede extraer de esos pecios y que nos aporta información muy valiosa para entender nuestro pasado. Tenemos que comprender que, aunque esté bajo el agua, es un patrimonio que tiene el mismo valor que la Catedral de Santiago o el Museo del Prado.

¿Cuál diría que es la ‘joya de la corona’ que tenemos bajo las aguas gallegas?

Si quitamos el pecio de Ribado, que está muy bien y es de los más mediáticos; y el galeón de las Cíes, por su halo de misterio y leyenda, yo elegiría tres. Uno es la nao flamenca Honor, hundida en Xove en 1544 y que está muy bien conservada y proporciona muchos datos. La segunda, la fragata Magdalena, hundida en Viveiro en 1810, que también es un pecio muy aprovechable en cuya investigación colabora la Armada. Y en tercer lugar, el más llamativo sería el Blas de Lezo, un enorme crucero de 5.000 toneladas hundido frente a Fisterra.

¿Sería viable disfrutar del patrimonio subacuático bajo el agua a nivel turístico?

Se podría, y es una opinión particular, pero tendría que estar muy controlado porque sería un riesgo. Hay qué elegir que pecios son viables para una inmersión, vetar los más sensibles al deterioro e ir siempre guiados por profesionales.