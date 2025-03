Más de 11.300 menores de 15 años toman ansiolíticos y antidepresivos

Ser un niño no te libra de sufrir un trastorno mental. La prevalencia de estas enfermedades es la misma que en adultos, según afirman los expertos, y afecta a entre el 15 y el 20% de la población infantil. Y tras la pandemia los casos se dispararon. El tratamiento puede ser psicológico, pero dependiendo de la edad y del tipo de dolencia también se prescriben fármacos, entre ellos ansiolíticos y antidepresivos. Según los datos del Ministerio de Sanidad, solo en Atención Primaria se recetaron en un año estos medicamentos a más de 11.300 menores de 15 años. La cifra de chavales que toman estos fármacos se elevó un 7% con respecto al ejercicio anterior.

Lo más común son los medicamentos que entran en el grupo de los ansiolíticos: más de 10.100 menores de 15 años los consumieron en el año 2023, último año del que dispone información el Ministerio de Sanidad, un 7,5 % más que el ejercicio anterior. Menos habituales son los antidepresivos, que aún así se recetaron a 1.265 chavales, un 3% más. Y, con carácter más excepcional, hubo unos 700 niños que tomaron hipnóticos o sedantes.

El principal problema de estos fármacos es su carácter adictivo y los efectos secundarios. «Pueden entorpecer a nivel cognitivo, disminuyen los reflejos y la rapidez de pensamiento», explica el psiquiatra infantil, José Mazaira, que apunta que en el caso de niños que están estudiando esto puede ser contraproducente.

Sin embargo, precisamente para evitar estos perjuicios se recurre a fármacos, que aunque se pueden encuadrar en la familia de los ansiolíticos, no tienen potencial adictivo y apenas tienen efectos adversos: son los inhibidores de recaptación de la serotonina.

¿En qué casos se recetan fármacos cuando hay una enfermedad mental? En el caso de trastornos de conducta, que son muy frecuentes en niños, como, por ejemplo la anorexia no se suelen prescribir fármacos. En otras dolencias como bulimia o depresión se suele combinar el tratamiento farmacológico y el psicológico dependiendo de la edad —se evita cuando son muy pequeños—. Y después hay otras dolencias como la esquizofrenia o el trastorno bipolar para las que solo funciona la medicación. Los trastornos de ansiedad también son muy frecuentes en niños así como el TDAH.

José Mazaira Jefe de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del CHUS «Yo abogo por tratamientos psicológicos y eso no se puede hacer en 15 minutos»

José Mazaira. / FdV

– ¿Se recurre demasiado a la medicación para tratar los trastornos mentales?

– A veces sí se utilizan medicamentos sin que sea estricamente necesarios, pero también es verdad que hay personas que necesitarían un tratamiento y no lo están recibiendo. Tradicionalmente la asistencia a consultas de salud mental ha sido muy pequeña. Hay estudios rigurosos en Europa que dicen que entre un 15 y un 20% de la población padece algún trastorno psíquico, pero hasta hace unos años solo uno de cada cuatro recibían atención especializada. No acudían por desconocimiento, porque había una estigmatización respecto a los tratamientos psiquiátricos... Es decir había tres cada cuatro que estaban sin tratar y de ellos alguno necesitaría tratamiento farmacológico. Ahora la gente va más a las consultas pero puede haber niños que necesitan medicamentos y no acuden al médico.

– ¿Se necesitan más recursos para dar una buena atención a los problemas de salud mental de la población infantil?

– Estamos muy empeñados en que con infanto-juvenil no ocurra lo mismo que con psiquiatría de adultos. Cuando yo empecé a trabajar los psiquiatras de adultos hacían tratamientos psicológicos pero cuando empezaron a ver muchos pacientes con muy poco tiempo, se hacían menos. El tratamiento psicológico requiere, para empezar, profesionales entrenados y para hacer tratamientos psicológicos se requiere tiempo. No hay ningún tratamiento psicológico que yo conozca que se pueda hacer en 15 minutos. Si las consultas son de 15 minutos, lo único que queda es el tratamiento farmacológico cuando está indicado. Entonces yo abogo por hacer tratamientos psicológicos.

– ¿Más tratamientos psicológicos y menos fármacos?

– Cada caso debe ser individualizado. Hay que adopar una decisión sobre el tratamiento consensuada con los padres y con el joven. Ver qué opciones de tratamiento son más eficaces, si la farmacológica, la psicológica o combinar ambas. También es verdad que cada vez el perfil de los efectos adversos de los fármacos es mucho menor. Cuando empecé no era así, pero ahora están desarrollando tratamientos farmacológicos más inocuos.

