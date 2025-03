«Os científicos que veñan a Galicia terán salarios competitivos e serán avaliados»

– Coa Fundación Galtia queren captar a 30 investigadores de «máximo prestixio internacional». Como os convencerán?

– A ciencia ten moita mobilidade e queremos convencelos a partir dunha oferta atractiva e iso non é só cuestión de salarios, senón de proxectos. Trátase de posibilitarlles desenvolver un proxecto acorde coas liñas estratéxicas do sistema de investigación de Galicia e unhas condicións de vida favorables. En Galicia temos científicos, centros e equipos de altísimo nivel e proxectos moi competitivos e queremos potencialos. Diriamos: «Vén a Galicia, vas poder investigar nunha comunidade cunha calidade de vida de primeirísimo nivel e ter as infraestruturas e equipamentos necesarios para facelo».

– Que contrato van ter? Porque terán que mudar de país...

– Como fan organismos semellantes, sácase unha convocatoria, preséntanse uns proxectos, o investigador pode vir acompañado do seu equipo, pode introducir nel persoas que xa están en Galicia... Hai moita flexibilidade, pero queremos que estas persoas e os seus equipos e os seus proxectos sexan cabezas tractoras da investigación de Galicia e que tiren dun tren que non só sexa investigación, senón tamén o que ten que ver coa transferencia á sociedade, coa posibilidade de crear empresas de base científica e de crear ou mellorar servizos que impactan de xeito directo na mellora da calidade de vida das personas e que iso sexa unha panca de progreso para Galicia. Van ser contratos que teñen unhas avaliacións. A primeira é aos tres anos e despois é de cinco anos e os salarios van ser moi competitivos. Se se queren estabilizar e estar toda a vida en Galicia, darémoslles todas as condicións. Iso si, é unha estabilidade sometida a avaliación, como en todas partes.

Román Rodríguez, en San Caetano, en Santiago / Xoán Álvarez

– Tamén anunciaron un novo programa para favorecer o retorno dos científicos galegos.

– Temos unha visión estratéxica que é que Galicia se convirta nun dos mellores lugares do mundo para desenvolver proxectos de investigación e que estes sexan tractores da economía, da calidade de vida e do progreso de Galicia. Dentro, temos unha gran base que son os investigadores predoc e posdoc, e despois imos escalando ata chegar aos instrumentos máis potentes de atracción: Oportunius, Galtia e este Talento Retorna I+D. Imos establecer criterios para atraer investigadores galegos que están fóra, moitos deles mellorando a súa formación ou porque teñen unhas condicións que lles foron atractivas no seu momento, para que poidan vir compartir os seus proxectos coa rede existente en Galicia. No que respecta aos incentivos, estamos empezando o diálogo cos axentes (reitores, centros...).

– Xa se crearon os grupos de traballo para reformar a profesión docente. Avoga por un MIR educativo, pero como ve unha proba específica de acceso á facultade?

– Temos que adecuar primeiro as competencias profesionais e despois ir ao sistema de acceso, onde é moi importante que haxa unha adecuación entre a oferta e a demanda para non xerar expectativas frustradas e intentar captar alumnos que teñen vocación. Despois pódese avaliar —tería que partir dunha análise do Ministerio— se se fai alguna proba complementaria á xeral. Creo que sería moi positivo porque temos que falar de aptitudes e de actitudes porque a docencia é moi vocacional, sobre todo en Infantil e Primaria.

«Na xuventude quizais o ámbito social non sexa o máis favorable ao galego e aí é onde temos que traballar»

– No Plan Galego de Financiamento Universitario dise que a «competencia» de FP segue a premer á baixa sobre a universidade. Parece unha carreira...

– O crecemento de FP non ten que ver coa estabilización da matrícula universitaria. A FP está acollendo moitas persoas do exterior ou que buscan unha segunda oportunidade. Son moi complementarias, tanto que cada vez hai máis xente que fai FP que acaba na universidade, e viceversa, e pasarelas.

– Aceptaría dar en galego Matemáticas e máis galego nas aulas?

– Hai que apostar polo equilibrio, polo respecto e por defender a liberdade de uso. O sistema educativo ten que garantir as competencias e faino co actual modelo e dende sempre onde temos que actuar é no uso cunha perspectiva máis integral. No ámbito da xuventude, que é onde máis se ten detectado que o coñecemento é pleno, quizais o ámbito social non sexa o máis favorable e aí é onde temos que traballar cunha perspectiva integral como se vai facer no Plan Xeral de Normalización.

«O consumo de pornografía é unha cuestión social, non educativa»

– Está a haber un consumo de pornografía moi precoz e con reflexo na violencia sexual. Estase a facer ben a educación sexual nos colexios? É efectiva?

– É unha situación preocupante, pero é unha cuestión social, non educativa. As familias temos unha responsabilidade educativa importantísima e non podemos descargar todo no sistema educativo. Nos colexios e institutos trasládase toda a información necesaria para que haxa un respecto entre as persoas con independencia do xénero e dise que non se pode consumir pornografía sen dúbida ningunha, pero agora o que fai cada neno na súa casa... É obvio que salvo que queiramos un estado como era o estado de George Orwell entenderá que é moi difícil.

– Pero vendo o que sucede non se propoñen darlle unha volta?

– A sociedade non pode esperar solucionar todos os seus problemas nos centros educativos, en tema de drogas, en tema de respecto de xéneros, en temas de seguridade vial. Nin sociedade nin familias poden descargar a súa responsabilidade nos centros. É obvio que cunha perspectiva transversal hai unha serie de valores que están en todos os currículos, pero un alumno está moitas máis horas fóra do centro. Se consume pornografía na súa casa alguén terá que estar preocupado por iso, ademais de dicirlle no sistema educativo que non o faga.

«Un profesor sabe distinguir unha redacción feita por ChatGPT»

– Hai alumnado que fai os deberes coa intelixencia artificial (IA) e docentes que seguen a mandar os deberes de sempre... Que fará a Xunta para mudar iso?

A IA chegou para quedar no sistema educativo e un número moi importante de docentes xa a utiliza como ferramenta pedagóxica de primeirísimo nivel e creo que iso é moi positivo. A IA non é contraria á educación, senón que a educación ten que usala para mellorar o proceso de aprendizaxe. Sempre houbo innovacións tecnolóxicas que chegan á educación e temos que usar eses avances para mellorala e obviamente temos tamén que adaptarnos a ela e tamén que fixar un marco onde poidamos organizar todo o proceso de uso das tecnoloxías na aprendizaxe, e para iso estamos traballando nunha lei de educación dixital que é pioneira en España e que entre outras cuestións tocará como debemos introducir as vantaxes que ten a IA no sistema educativo e como minimizar os riscos que ten.

– Pero unha redacción se cadra é mellor que a fagan na clase e non na casa, non lle parece?

Eu estou seguro de que calquera profesor sabe distinguir perfectamente unha redacción feita por un neno de Primaria ou dos primeiros cursos da ESO da feita por ChatGPT. Xa só a puntuación, a terminoloxía, os conceptos utilizados...