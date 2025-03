La Xunta limitará el uso de abonos en 25 concellos ante la contaminación del agua

La Consellería de Medio Rural limitará el uso de abonos en un total de 25 concellos gallegos, con importante presencia ganadera y agrícola, tras detectarse indicios de contaminación por nitratos en las aguas. Para ello la Xunta ultima la declaración de un total de siete zonas vulnerables —cuatro en A Coruña, una en Pontevedra y otra en Ourense—, lo que implicará que en el plazo de dos años el Gobierno gallego deberá presentar un plan de acción con medidas que conduzcan a reducir estos niveles de contaminación.

La declaración de zonas vulnerables por nitratos se hace a instancias de la normativa europea y española. El Ministerio de Transición Ecológica publica cada cuatro años un mapa con las masas de agua contaminadas de cada región. Se hace un muestreo con varias analíticas en pozos. Si se superan los 37,5 miligramos de nitratos por litro en aguas subterráneas o los 25 miligramos en aguas superficiales, la comunidad autónoma está obligada a declarar esas zonas como vulnerables e implementar un plan para corregir el riesgo de contaminación.

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, se ha reunido en los últimos días con los alcaldes de los 25 concellos afectados para trasladarles la declaración como zonas vulnerables.

En Pontevedra hay cuatro municipios afectados: Vilanova de Arousa, Meis, Cambados y Ribadumia, todos ellos con un importante peso del sector vitivinícola.

En Ourense se declara A Limia como zona vulnerable por contaminación de nitratos. Esta medida afectará a los ayuntamientos de Xinzo de Limia, Vilar de Santos, Trasmiras, Sandiás, Sarreaus, Xunqueira de Ambía, Os Blancos, Rairiz de Veiga y Porqueira.

Pero la provincia más afectada será A Coruña, sobre todo sus comarcas ganaderas. Habrá cinco zonas vulnerables que incluyen 12 concellos: Zas, Carral, Abegondo, Cerceda, Oza-Cesuras, Valdoviño, San Sadurniño, Tordoia, Trazo, Melide, Santiso e Moeche.

En todo caso, según explicó Balseiros, el mapa de contaminación del agua del Ministerio de Transición Ecológica incluye más zonas con altos niveles de nitratos como el área de Vigo, Baiona, Nigrán y Gondomar. Sin embargo, Medio Rural no tiene intención de declarar estos concellos como vulnerables. «Vamos a pelear para determinar y aclarar que esa contaminación no es de origen agrario y ganadero. Entendemos que con la cabaña ganadera que hay en esos municipios no puede ser. Pero en el resto no hay discusión», explicó el director xeral de Gandaría e Agricultura. Así, la Xunta encargará a un equipo de trabajo que investigue el origen de esa contaminación para aportar la documentación al Ministerio.

Y en los 25 municipios que sí serán declarados como zonas vulnerables a la contaminación por nitratos se implementarán medidas correctoras. «Se determinarán algunos periodos en los que no se puede usar estiércol, cuando llueve mucho o en aquellas zonas donde hay escorrentías. Se podrá pedir la ampliación de la fosas de estiércol o que hay que cubrirlas... en fin, una serie de requisitos y condiciones que son de obligado cumplimiento», explica Balseiros.

En cuatro años se revisará de nuevo la contaminación de estas zonas y se determinará si se pueden levantar las restricciones al uso de fertilizantes en caso de mejora o, en caso contrario, será necesario reforzar las medidas de corrección.