Extranjeros advierten que el carné de coche es «misión imposible»

Los cubanos y los venezolanos que emigran a España se encuentran con un mar de burocracia que deben atravesar para iniciar una nueva vida. Aunque el carné de conducir quizá no está entre lo más urgente, sí que es necesario para la vida y un desarrollo profesional más óptimo. La gran mayoría de los países latinoamericanos restantes no tienen este problema y el canje es sencillo.

Los migrantes que no corren esa suerte, tienen que atenerse a las normas de la DGT, aunque sepan como conducir un vehículo. Es entonces cuando se enfrentan a las dos facetas del examen. La prueba teórica está disponible en varios idiomas e incluso hay opción a escoger el de «lectura fácil», pero hay que estar diagnosticado con dificultades de comprensión o algún trastorno de falta de atención.

La motivación económica es el mayor hándicap con el que se encuentran los aspirantes. Lograr el permiso en la comunidad puede rondar los 1.500 euros. El activista venezolano Fernando Casañas indica que son muchos sus compatriotas en situación de desamparo: «No se reconocen los que hayan sido emitidos por el gobierno de Maduro y los costos son inasumibles», indica.

Luis Berti es uno de esos extranjeros que no logra avanzar. Llegó a España hace tres años y ya tiene permiso de trabajo, pero la falta de convenio de su país con España le mantiene en stand by. «Eliminaron el canje en 2021: por los errores de unos pocos pagamos todos», indica. La convalidación de los permisos había entrado en vigor en 2005 y se suspendió por una serie de discrepancias. Desde el país vinotinto se empezaron a expedir permisos en formato de documento PDF, en lugar de la tarjeta física habitual. De esta forma, su falsificación pasó a ser más factible.

«Ahora nos encontramos con unos precios elevados, aunque no necesites muchas prácticas. Yo todavía no me lo pude sacar», lamenta. «Estamos a la espera de que se retome el tema, de forma que puedan inspeccionar cada caso individualmente», añade.

A juicio

El cubano Arián González es campeón de ajedrez y abogado en Ourense desde 2021. Tiene una historia curiosa: su activismo en contra del régimen de su país lo llevó a estar encarcelado durante un viaje a la isla para visitar a su madre, pero logró regresar y colegiarse. No se le escapa ni una. Menos el carné de conducir.

Tras tres intentos para sacarse el práctico, denunció el sistema. «Llevo gastados 2.500 euros. Al tercer intento demandé la ausencia de medios para probar que las faltas por las que fallé el examen se hubiesen cometido o no», explica. No hubo nada que hacer: «Me suspendieron por un error leve y otros más que dudosos. Mi único testigo era el profesor y lo llevé a juicio, pero va de la mano del examinador».

Una forma de mejorar el sistema, en su opinión, sería que se permitiese grabar el examen (así habría pruebas) o que el sistema se asemejase más al americano. Su propuesta es que personas autónomas guíen las prácticas de los aspirantes con coches adaptados.

«Las autoescuelas siempre serán útiles, pero es necesario replantear el sistema. No puede ser que se restrinja el derecho a movernos. Pensemos en jóvenes que viven en el rural, machacados por las crisis que pasaron y con dificultades para pagar el alquiler, también es misión imposible para ellos», concluye.

