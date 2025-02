Só un nome en galego dos 20 máis usados para cans en Galicia: ¿queres algunhas propostas?

Buscar nomes orixinais para unha nova mascota é habitual, pero ás veces, a practicidade debe antepoñerse ao demais.

Os cans responden ben a varios sons. Hai outros que adoitan confundilos. Se un nome non é o suficientemente forte como para chamar a atención da mascota, actividades simples, como xogar, dar un paseo ou acatar unha orde serán máis difíciles para ela.

Ás veces, a distracción nos cans non ten que ver coa súa intelixencia, senón co uso dunha mala fonética. Os expertos lanzan algunhas recomendacións para atopar bos nomes para cans: a clave está en atopar algo que funcione ben tanto para o adestramento como para fortalecer a conexión entre a familia e o animal.

Pero ao marxe de cal é o alcume axeitado, ao final a decisión ten que ser do agrado da familia da que o can é membro. E ainda máis: se no fogar, hai nenos, o bautismo adoita ser cousa deles.

Segundo os datos do Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (REGIAC), os nomes máis comúns para cans en Galicia son unha mestura do tradicional e o moderno. Pero entre eles, destaca o nome de 'Luna', que encabeza as listas en todas as provincias. A súa versión en galego, 'Lúa', tamén se atopa nos primeiros postos, especialmente na provincia de Pontevedra.

En concreto, a tradución ao galego do satélite terrestre ocupa o segundo posto na lista dos 20 nomes máis utilizados para cans e cadelas na comunidade autónoma. O rechamante é que nese top 20, só aparece 'Lúa' como termo pertencente á lingua de Castelao, o resto son nomes en castelán

OS 20 NOMES DE CANS MÁIS USADOS EN GALICIA LUNA LÚA PERLA KIRA CHISPA THOR COCO LAIKA LINDA LOLA REX LEO PANCHO TOBY BIMBA NALA LUCAS ROCKY DANA MORA

Outros nomes que son habituais nas catro provincias galegas inclúen 'Kira', 'Perla', 'Chispa', 'Thor' ou 'Coco', e ainda que existe unha tendencia crecente entre os donos de cans galegos de optar por nomes na súa lingua materna, nese top 20 so hai un: 'Lúa'.

Aquí van algunhas propostas para as familias que queren honrar as súas raíces ou darlle un toque de orixinalidade, nomeando en galego ao seu mellor amigo ou amiga. Aquí tamén hai categorías, dende alcumes de persoas, alimentos, meteoroloxía, flora e fauna, ou topónimos.

De humanos

Can: Adrán, André, Artai, Brais, Cibrán, Sidre, Denís, Ero, Fiz, Ivo, Maxín, Roi, Siro, Tomé, Uxío, Xan ou Zanín.

Cadela: Aine, Baia, Branca, Catuxa, Comba, Doce, Flavia, Icía, Lúa, Navia, Reis, Sira, Suevia, Uxía ou Xela.

Topónimos

Can: Aldán, Ames, Ares, Bande, Boiro, Courel, Cuntis, Eume, Lérez, Louro, Meis, Miño, Sar, Sil, Tambre, Trives, Xove ou Zas.

Cadela: Aloia, Baña, Cea, Cíes, Deva, Dumbría, Illa, Laza, Limia, Meira, Muxía, Noela, Sarela, Serra, Tea, Ulla ou Umia.

Alimentación

Can: Allo, Azúcre, Cachelo, Feixón, Figo, Grelo, Mel, Millo, Noz, Queixo ou Viño.

Cadela: Abelá, Ameixa, Avea, Bica, Faba, Filloa, Mazá, Xudía ou Zorza.

Meteoroloxía

Can: Fusco, Lusco, Nadal, Orballo, Samaín, Solpor, Trebón, Vento, ou Verán.

Cadela: Breca, Chuvia, Faísca, Mañá, Néboa, Neve ou Poalla.

Outros nomes

Can: Bico, Buxo, Chan, Boi, Esquío, Demo, Fento, Fogo, Folgo, Freixo, Gabián, Garfo, Grilo, Lar, Ledo, Liño, Lume, Malvís, Moucho, Neno, Peto, Pimpín, Teixo, Toxo, Trevo ou Verme.

Cadela: Acio, Area, Bágoa, Beira, Bruxa, Cerva, Chorima, Cinza, Curuxa, Cuncha, Culler, Dorna, Fada, Faísca, Herba, Landra, Lebre, Leda, Leira, Lura, Luva, Meiga, Nai, Pomba, Quenlla, Rula, Silva, Sorte, Toupa,Troita,Terra ou Xesta.