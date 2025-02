Álvarez: «Non hai que solicitar novos informes, so reaccionar a un diagnóstico desfavorable»

«Non hai que solicitar novos informes, senón reaccionar diante dos datos; o diagnóstico non é favorable», indicou a presidenta do Consello da Cultura Galega (CCG), Rosario Álvarez, sobre a situación da lingua na xornada «Educación e socialización». Fixo un chamamento á unión, «de todos os estamentos e as cores políticas diante da lingua do seu país». E, na primeira xornada deste foro participativo, xurdiu a proposta dun modelo educativo piloto e voluntario co galego como lingua vehicular. A vicepresidenta da institución, Dolores Vilavedra, explicou que «en outubro» haberá un documento final «con propostas concretas de aplicación inmediata».

Esa medida piloto dunha liña de ensino voluntaria na que o galego teña máis presenza e que sexa consensuado entre todos os axentes implicados, outorgaríalles aos centros maior autonomía e ás familias a posibilidade de escoller como se educan os nenos e nenas —e aos 3 ou 4 anos avaliaríanse os primeiros resultados—. Entre as propostas, tamén aludiron á recuperación do programa «Preescolar na casa» ou reforzar a presenza do galego en ámbitos escolares non lexislados polo decreto e que son competencia das Anpas —Plan madruga, o comedor escolar ou as actividades extraescolares e as asociacións deportivas—. Tamén saíron á palestra unha campaña publicitaria positiva «que permita ver os beneficios de criar en galego»; un repositorio de debuxos en galego nas escolas infantís, unha rede de coidadoras en galego, programas de inmersión como os de retos en galego, ou espazos para o apoderamento dos galegofalantes nos institutos. Foron exemplificadas con outras dinámicas e espazos para a socialización exitosas, de man de Rosa Moreiras —implicada no proxecto Apego—, a profesora Ana Iglesias —co seu Plan de galeguización dos Graos de Educación Infantil e Primaria— e Alberto Pombo, artífice desde un centro educativo da Coruña do inspirador «Modo Galego, Actívao!», ou o exitoso «Aquí tamén se fala».

Na conversa posterior, plantexaron achegar a lingua con obradoiros de música, postcast ou nas afeccións da mocidade, entre outras propostas que saíron á palestra sobre o modelo educativo no que se adquire a competencia da lingua galega na infancia e na adolescencia. A próxima mesa abordará a lingua da administración, da xustiza e da formación do persoal público.

Suscríbete para seguir leyendo