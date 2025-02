La renovación automática a mayores engorda la serie de licencias de caza

Tras casi cinco meses de emergencia cinegética para frenar la expansión del jabalí en Galicia, la Xunta ha decidido descartar la prórroga y actualizar la estrategia contra el animal de cara a la primavera, época de cría de la fauna silvestre y de plantación de cultivos. Tal y como adelantó este diario, la Consellería de Medio Ambiente establecerá un protocolo para que las cuadrillas de cazadores puedan solicitar entre el 1 de marzo y el 30 de junio batidas preventivas sin necesidad de que haya una denuncia previa por daños. «Las peticiones serán factibles cuando los jabalíes ya hayan provocado estragos en las cercanías. Es decir, en el caso de daños recurrentes o repetitivos en una determinada zona», explican. Estas solicitudes podrán cursarse cualquier día de semana, sin límite, a través de un correo electrónico y la Xunta resolverá en 24 horas. Para abordar la puesta en marcha del nuevo protocolo, el grupo de trabajo para el control del jabalí se reunirá hoy a las 11.00 horas. Estarán representantes de las administraciones titulares de las diferentes carreteras, Guardia Civil de Tráfico y Seprona, las consellerías de Sanidade y Medio Rural, la Fegamp y la Federación Galega de Caza, u organizaciones como Unións Agrarias, Sindicato Labrego Galego y Asaga.

Hasta ayer, prorrogar la emergencia cinegética era una opción que estaba sobre la mesa de Medio Ambiente ante la delicada situación con el animal, que causó daños en más de 2.800 hectáreas de cultivos en 2024, pero una prórroga no gustaba a los cazadores. «De un modo general, pensamos que no es procedente proseguir en estos momentos con la emergencia cinegética, no siendo en algunos lugares donde se justifique una verdadera necesidad», explicaba el presidente de la Federación Galega de Caza, Luis Fidalgo, que ahora ve el nuevo plan con optimismo. «En principio, nos parece mucho más sensato que prolongar la emergencia cinegética», explica. «Continuar con esta situación en época de cría de la fauna silvestre no era adecuado», añade. El sector agrícola también ve con cierto optimismo el nuevo protocolo planteado por la Xunta. «Creemos que es una medida positiva», indica el responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias (UU AA), Jacobo Feijóo, quien, pese a todo, señala que la caza «cuenta con sus limitaciones». «Es necesario añadir más medios», señala. Feijoo indica que el sindicato propondrá la creación de un proyecto piloto para implementar nuevas medidas contra el animal en la reunión. «El establecimiento de jaulas trampa en zonas de cultivo y el uso de alimentación disuasiva ayudaría mucho a prevenir los daños», asegura. Por otra parte, desde el sector animalista desaprueban el nuevo protocolo propuesto por la Xunta, que ven un retroceso en la estrategia contra la expansión del animal. «De haber un descontrol real, la caza no ayuda a reducir los ejemplares, sino que simplemente disgrega a la población. No tiene fundamento científico continuar así», explica el portavoz de la fundación Franz Weber, Rubén Pérez.