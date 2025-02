Rueda desdeña la condonación de deuda: «Busca el apoyo del independentismo»

¯El Gobierno impulsa la condonación de deuda para seguir teniendo el apoyo del independentismo catalán». De esa forma, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, desdeñó hoy el anuncio de que el Ejecutivo asumirá 83.252 millones de euros de deuda autonómica, una cifra ofrecida después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, revelase la parte del pastel reservada a Cataluña: 17.100.

Esta decisión formaba parte del acuerdo de investidura entre Esquerra y el PSOE para que en 2023 Pedro Sánchez lograse mantener la Presidencia del Gobierno. El BNG también incorporó en su pacto con los socialistas que Galicia recibiría un tratamiento análogo, pues la Xunta contaba con una deuda con el Estado mínima en relación con la catalana.

Rueda siempre se ha opuesto a esa medida porque entiende que beneficia a las más endeudadas a costa de las más saneadas, como Galicia, al recordar que al asumir los pagos la hucha general del Estado, también paga la Xunta.

Ahora, esa decisión se pondrá sobre la mesa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del miércoles.

«El resto somos secundarios»

«Esto va de algo que quiere hacer el Gobierno con los socios que lo mantienen, el resto somos secundarios», respondió a la prensa tras la reunión semanal del Consello.

Para él, la prioridad es el sistema de financiación, caducado hace once años. «Galicia necesita un nuevo modelo de financiación, estamos infrafinanciados en varios cientos de millones. Si solo se va a hablar de condonación, no es lo que queremos, no es lo que nos vale», lamentó.

Hace dos años, deslizó que sopesaba acudir a los tribunales si se aprobaba esa condonación. Hoy, dijo que analizará las cifras antes de dar cualquier paso.

Rueda, además, quiso poner el foco sobre la actualización de las entregas a cuenta, es decir, la parte de los ingresos tributarios que corresponde a la comunidad. El cálculo actual se elabora con cifras de 2023 y no de 2024, lo que merma los ingresos de la Xunta en 127 millones de euros al mes, según la cifra del presidente.