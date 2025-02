La odontología se precariza: dentistas en 6 clínicas «por el salario mínimo»

Lejos de la imagen tradicional del dentista con un estatus privilegiado y altos ingresos, los recién graduados se enfrentan a un mercado laboral distinto, sobresaturado y hasta precario por la competencia ‘low cost’. «Muchos odontólogos jóvenes se ven obligados a trabajar en cinco o seis clínicas diferentes y recorriendo largas distancias para llegar a fin de mes... Pueden cobrar el salario mínimo, depende de la circunstancia, como en el caso de un abogado, pero la idea del dentista con una clínica propia y una vida acomodada ya no se ajusta a la realidad», explica el presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia, el médico y odontólogo gallego Juan Carlos Varela.

Este especialista de larga trayectoria conoce el magma en que se mueven los profesionales tras la irrupción de las clínicas ‘low cost’. «Puedes jugar a la calidad o al precio. Muchas clínicas hacen marketing del precio y, al final, tienen que rebajar en la calidad de los trabajos, usar materiales más baratos y pagar peor a los empleados», argumenta Pérez Varela.

La canción «La lista de la compra» que encumbraba a un príncipe y a un dentista ya cumplió 24 años. Desde entonces, la profesión experimentó un cambio drástico. El Informe de tendencias salariales «Randstad de 2024» que recoge los sueldos en odontología ya encuentra diferencias significativas en España. Así, en A Coruña, un odontólogo con 4 a 6 años de antigüedad percibe entre 24.000 y 28.000 euros como salario medio anual —unos 2.000 euros mensuales—.

Máster, más de 20.000 euros

Pero los principios son, aún, más duros. Habla en primera persona la odontóloga gallega Alma Domínguez, que realiza en la actualidad un máster —por más de 20.000 euros, pero llegan a 50.000— para mejorar su formación. Esa es la forma de acceder a mejores condiciones laborales y evolucionar en la profesión. Ha conocido a colegas recién graduados cobrando el salario mínimo y en horario partido. «Acabas la carrera y no conoces a nadie... crees que es lo normal», explica. «Hay casos de todo tipo: puedes tener un contrato con sueldo fijo o ser autónomo, que hay en muchas clínicas», explica Domínguez. «Mi sueldo depende del mes. Yo voy a cuatro clínicas y un mes cobro 3.000, otro 10.000... y en Navidades o agosto, baja la facturación. Los que hacen cirugías u ortodoncias cobran mucho más, hasta mil euros al día... La variedad es alta», reconoce la titulada. Lo malo, destaca, es que ahora esas titulaciones no son «oficiales».

Juan Carlos Pérez Varela añade otra situación que condujo al problema: el exceso de titulados. «En España hay muchísimas facultades de odontología, muchas más que en otros países europeos. Esto ha provocado que el mercado esté saturado y que los salarios sean cada vez más bajos», explica. Las universidades españolas ofertan 2.742 plazas para estudiar el grado de Odontología para el curso académico 2024/25, según datos del Ministerio de Universidades, lo que supone un 2,2% más que el curso anterior. De ellas, solo 880 están de universidades públicas como la Universidad de Santiago (USC), que tiene una de las más altas nota de corte y 50 plazas al año. También aluden a la competencia feroz entre las clínicas como causante de una situación que obliga a los nuevos profesionales a aceptar condiciones precarias.

J. CARLOS PÉREZ VARELA

Presidente de la Sociedad española de ortodoncia «El mercado está saturado y así los salarios cada vez son más bajos»

Ante esta situación, cada vez más graduados optan por buscar en Europa mejores oportunidades. La presidenta del Colegio de Odontología de Pontevedra y Ourense, Adriana Sanz, confirma que Francia y Reino Unido son los destinos más habituales para los jóvenes, «porque allí encuentran mejores condiciones salariales y laborales».

También en experiencia propia, habla una odontóloga de Vigo que decidió emigrar a Francia –y, coincidentemente, exalumna del doctor Pérez Varela en la USC— Sandra Boullosa: «Comencé a trabajar en Galicia. Me pedían experiencia y me ofrecían contratos en prácticas, a pesar de que en la universidad ya pasamos muchas horas atendiendo pacientes. Me parecía vergonzoso y me vi obligada a buscar oportunidades fuera. Francia me ofrecía mejores condiciones y un sistema que realmente valora a los odontólogos».

SANDRA BOULLOSA

Odontóloga viguesa en Francia «Con las mismas horas de trabajo que en España, se gana el doble»

Boullosa relata cómo el proceso de homologación y adaptación no fue sencillo, pero la recompensa fue notable: «Trabajo 35 horas semanales con semanas alternas de cuatro y tres días laborables, lo que me permite disfrutar de días libres para visitar a mi familia o formarme. Además, el primer trimestre la empresa me cubrió el alquiler y me adelantó parte del salario hasta que empecé a ganar más. En España, sería impensable». El impacto de su decisión se refleja en un dato revelador: «Cobro unos 3.000 euros al mes netos, dependiendo del trabajo; otros puedo ganar 8.000», asegura Sandra. Para ella, la diferencia es abrumadora: «Aquí puedo vivir tranquila, sin la angustia de hacer malabares con los gastos. En España, cada mes era una carrera de obstáculos».

Reembolso del tratamiento

La odontología en Francia presenta diferencias con la de España: «Allí muchos tratamientos son reembolsados por la Seguridad Social o por seguros, lo que facilita el acceso de los pacientes. Además, el número de dentistas por habitante es mucho menor que en España, lo que reduce la competencia y garantiza que las agendas estén siempre llenas. Con las mismas horas de trabajo que en España, en Francia se gana el doble».

«Al principio fue duro», confiesa Boullosa. «Llegar a un país nuevo, con un idioma que dominaba a medias...», reconoce. En la clínica en la que empezó había tres dentistas españoles: «un matrimonio de Málaga y una compañera de Valencia. Ellos fueron mi salvavidas», reconoce. «No fue fácil dejar mi hogar, pero ¿cuál es decisión correcta?», reflexiona.

Estudio de «la necesidad real» y reconocer las especialidades Para abordar la problemática del exceso de graduados, el Consejo General de Dentistas de España ha propuesto establecer un sistema de «numerus clausus» en las facultades de odontología para evitar la saturación del mercado laboral. «Debe hacerse un estudio serio sobre las necesidades reales de odontólogos en España y ajustar el número de plazas universitarias en consecuencia», afirma Adriana Sanz. Otro de los problemas del sector en España es la ausencia de especialidades odontológicas reconocidas por el Ministerio de Sanidad. Mientras que en otros países europeos los odontólogos pueden especializarse ortodoncia, cirugía oral o periodoncia con titulaciones oficiales, en España estos títulos no están regulados, lo que agrava más la sobreoferta de profesionales. «Los jóvenes que completan estudios de especialización en ortodoncia o cirugía oral en España no pueden ejercer oficialmente como especialistas en otros países, lo que les obliga a trabajar como dentistas generales con sueldos más bajos», denuncia Pérez Varela.

MÓNICA AMADO Odontóloga viguesa en Francia «En Vigo me planteé dejarlo y en Francia soy dueña de una clínica»

Mónica Amado. / FDV

«Volúmenes de facturación anuales iniciales de alrededor de 250.000 y 400.000 euros. Beneficios a partir de 100.000 euros anuales». Es la jugosa oferta laboral en Francia «con incorporación a lo largo del año 2025», que está colgada en la web del Colegio Oficial de Odontólogos de Pontevedra y Ourense. Fue, precisamente, una oferta similar la que llevó a la viguesa Mónica Amado Pazos a cruzar los Pirineos en busca de mejores condiciones para su ejercer su vocación de dentista. Primero, valoró Suiza. Ahora, seis años después de llegar a Carcassonne, en Francia, es propietaria de una clínica. Eso sí, reconoce que los trámites son hoy más duros —también con el francés— para certificar títulos e idioma: «A mí me pidieron resolver un caso clínico». A su lado, sigue la conversación su socio odontólogo, catalán: «Las cosas estaban muy mal, por eso nos fuimos», completa.

Mónica Amado Pazos, nacida en Vigo hace 31 años, recuerda con frustración sus primeros meses como dentista en España. Graduada en 2017 en la facultad de Odontología de la CESPU universidad privada de Oporto, tras haber cursado el grado de cinco años en cuatro, comenzó su andadura profesional en una clínica donde trabajaba de 9 de la mañana a 11 de la noche por un sueldo de apenas 1.000 euros mensuales. «Me planteé dejar de ser dentista», confiesa .

Esa situación, que parecía insostenible, la llevó a replantearse su futuro. En busca de estabilidad y reconocimiento profesional, decidió probar suerte en Francia, país en que los gastos de la odontología son cubiertos por el Estado. «No hacemos presupuestos, solo damos el servicio sanitario», compara. Encontró no solo mejores condiciones laborales, sino también una mayor calidad de vida. «Trabajo cuatro días a la semana y salgo a las 5 de la tarde», explica Mónica.

Las cifras económicas que maneja en su nuevo destino contrastan con las de sus inicios en Galicia. «Un odontólogo en esta ciudad gala puede cobrar hasta 17.000 euros brutos al mes». Un ingreso muy superior a los que se ofrecen en España, especialmente para los recién graduados.

El reconocimiento de su profesión en Francia donde —reconoce— el número de dentistas es mucho menor, se traduce también en estabilidad y autonomía.

Suscríbete para seguir leyendo