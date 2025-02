Queremos Galego enche as rúas de Compostela e pide actuar ante "a emerxencia da lingua"

"Na escola e no traballo queremos galego" foi unha das frases máis escoitadas este domingo en Santiago, onde miles de persoas encheron as rúas da cidade en defensa da lingua. A manifestación, convocada pola Plataforma Queremos Galego, que agrupa a 600 colectivo sociais, busca denunciar a "emerxencia lingüística extrema" que vive o idioma.

Tambores, gaitas e pancartas reivindicativas tomaron a cidade dende a Alameda ata o Obradoiro, nunha movilización ata a que se achegaron persoas de diversos puntos da comunidade ata nunha trintena de autobuses. A manifestación coincide, así mesmo, co Día de Rosalía.

"A lingua é vital para a nosa existencia como pobo. A sociedade está disposta a actuar ante a emerxencia da lingua, o que cómpre é que o Goberno galego tamén o estea", sinalou Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Neste sentido, incidou en que o Executivo liderado por Alfonso Rueda "se quere tomar medidas sabe moi ben o que ten que facer".

Tamén presentes representantes políticos, entre elas a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, quen criticou que o PP leva "15 anos de politicas de derribo e acoso contra o galego". Así, unha vez máis, pediu a derogación do decreto de plurilingüismo, "o decreto da vergoña", que "está provocando que os nenos e nenas entren pola porta da escola falando galego e saian falando castelán".

Pola súa banda, o secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, esgrimiu antes de que dese comezo a manifestación que se trataba dun encontro que "non é en contra de ninguén, senón en defensa do galego". "Unha mensaxe clara ao PP: que escoitei o que os galegos dicimos hoxe, hai que preservar o idioma", resaltou.