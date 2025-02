Chaman a encher Santiago este domingo ante a «emerxencia lingüística extrema» do galego

A Alameda compostelá acollerá desde o mediodía deste domingo o comezo dunha manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego baixo o lema 'Lingua vital xa!', unha cita que ten por obxectivo «parar a emerxencia lingüística» que sofre o idioma galego e esixir á Xunta «un cambio de actitude».

A manifestación, convocada no Día de Rosalía, sairá ás 12.00 horas da Alameda de Santiago cara á Praza do Obradoiro co obxectivo de defender unha lingua que se poida utilizar en todos os contextos, «un dereito que —consideran os organizadores— agora mesmo a poboación galega non ten na súa man».

Durante a presentación da mobilización, o voceiro da Plataforma e presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, fixo fincapé en que debe reactivarse o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega como o «gran verdadeiro pacto» pola lingua.

«Teñen que actuar xa», subliñou Maceira, ao tempo que denunciou un «pacto de enterramento do galego» por parte da Xunta, fronte á cidadanía que busca o «impulso á vida» do galego, «vital para Galicia».

«Do mesmo xeito que Rosalía inaugurou o Rexurdimento do galego na literatura, o día do seu nacemento comezará o rexurdimento do noso idioma co compromiso e implicación do pobo galego», apuntou a coordinadora de Queremos Galego, Celia Arma, durante a presentación.

Miles de persoas en novembro

Neste contexto, o pasado novembro miles de persoas concentráronse na Praza da Quintana co mesmo obxectivo, tamén convocadas por Queremos Galego, baixo o lema 'Mudemos o rumbo. Polo futuro do galego'.

Entre cánticos como 'En galego na Galiza', 'Queremos Galego' ou 'Medre galego', miles de persoas encheron a praza compostelá nunha «multitudinaria asemblea aberta» que culminou coa convocatoria da mobilización social para este domingo.

Deste xeito, Maceira asegurou en declaracións aos medios que «é posible reverter a situación coa implicación de toda a sociedade galega» e lamentou que «os datos feitos públicos polo Instituto Galego de Estatística evidencian unha vez máis o estado de emerxencia lingüística extrema no que se atopa a lingua».

Pola súa banda, tanto o BNG como o PSdeG, con Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro á fronte, chamaron á participación e estarán presentes na manifestación. Pola contra, o PPdeG sostén que quen desexe mobilizarse «está no seu dereito», pero ve politizada a convocatoria.