Los pediatras denuncian que hay 51 plazas vacantes en la Atención Primaria gallega

El déficit de pediatras en Atención Primaria en toda España, que ya alcanza los 2.130 profesionales, deja a más de 1,9 millones de menores de 14 años sin este especialista de referencia en su centro de salud y, de ellos, más de 600.000 no tienen ni siquiera un médico asignado en este nivel asistencial. Así lo desveló ayer la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) en la presentación de su 21º Congreso, en la que ha denunciado un agravamiento de los problemas que tienen las comunidades para cubrir con un pediatra las plazas en Primaria.

En el caso de Galicia identificaron 51 vacantes, que suponen el 14,9% de toda la plantilla teórica, lo que evidencia un empeoramiento del diagnóstico en comparación con 2018, cuando los puestos sin especialista representaban el 11,9%.

El Sergas, disconforme

El Sergas discrepa con las cifras. Asegura que casi el 90% de la atención en los centros de salud está cubierta por especialistas en pediatría, «lo que es un porcentaje muy superior a otras comunidades autónomas», y que en los demás casos la asistencia la prestan médicos de familia con formación en puericultura «perfectamente capacitados».

Además, la ratio media por pediatra es de 918 pacientes frente a 980 de la media nacional y que en 2023 había 325 pediatras, tres más que en 2008, a pesar de que desde entonces se ha reducido en casi 30.000 el número de menores de 14 años, según cuenta la Consellería de Sanidade.

Evolución estatal

Pero en una comparativa entre los años 2024 y 2018 realizada por la AEPap en el conjunto del Estado, al haber ahora más plazas de pediatra sin cubrir también hay más niños afectados en España, concretamente 360.000 con respecto a seis años antes.

Así lo denunció el presidente de la asociación, Pedro Gorrotxategi, quien alertó de que ninguna comunidad autónoma garantiza a los niños y adolescentes el derecho a contar con un pediatra de Atención Primaria que le atienda en su centro de salud. «Esto significa que a las comunidades no les importa que los niños sean atendidos por pediatras en AP», criticó.

En 2018, AEPap realizó un estudio sobre las plazas de pediatría de Primaria sin médico especialista asignado. Eran un 26%, lo que suponía 1.729 puestos. Con la nueva revisión, que incluye las plazas ocupadas por médicos no especialistas, las bajas no cubiertas o las reducciones de jornada no cubiertas, el déficit se eleva hasta los 2.130 (el 32%).

Ranking por comunidades

Según sus datos, Castilla-La Mancha es la autonomía con mayor porcentaje de plazas sin especialista, con el 57,3%, seguida de la Comunidad Valenciana (44%), Andalucía (42,9%) y Murcia (37,8%). En el lado opuesto, Cantabria es la región que cuenta con menos déficit (2,5%), seguida de Aragón (8,6%), Asturias (10,5%) y La Rioja (12%). Con un 14,9% de vacantes, Galicia se encuentra entre las menos problemáticas, si bien en 2018 tenía un 11,9% de puestos sin cubrir.

En la asociación consideran que la disminución de pediatras de Atención Primaria está relacionada con el aumento progresivo de las plazas de pediatría hospitalaria. En los últimos 14 años, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad y las comunidades, las hospitalarias para pediatras han aumentado un 36%, a lo que se suma la dificultad para encontrar profesionales que quieran ir al primer nivel asistencial.