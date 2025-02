Los ediles díscolos de Santiago irán a la justicia si el PSOE no anula su expulsión

La crisis del PSOE de Santiago amenaza con enquistarse y alcanzar la justicia ordinaria. Los cuatro concejales socialistas expulsados del partido recurrirán su sanción ante la Comisión Federal de Ética y si no se frena su salida de la formación, denunciarán en un juzgado el caso. «Si es necesario emplearemos otras vías para defender nuestra honorabilidad», entre las que está «la vía judicial», advirtieron ayer en una rueda de prensa conjunta los ediles Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez.

Los ediles comparecieron ante los medios un día después de que Ferraz les comunicase su expulsión del partido, dándoles un plazo de 10 días para recurrir de manera interna, aunque esto no significase el aplazamiento del castigo. La ejecutiva federal expulsa a Rosón, Castro y Álvarez por negarse a nombrar el portavoz municipal aprobado por la dirección local, que es Aitor Bouza, líder municipal que no logró acta como edil ni como diputado autonómico. La sanción a Muíños se basa en su negativa a acatar las decisiones y mantenerse como portavoz municipal. El conflicto se generó después de que los cuatro votasen a favor de la ordenanza para controlar las viviendas turísticas impulsada por la Alcaldía, en manos de BNG y Compostela Aberta. La dirección socialista les había pedido que se abstuviesen.

Los concejales avanzaron ya su negativa a dejar el grupo socialista, en el que se encuentran otros dos concejales afines a la dirección, y sostienen que acudirán al pleno del día 27 como tal, pues cuentan con un informe técnico-jurídico elaborado por la Secretaría General del Pleno de la Corporación que dice «claramente que no tendrán la condición de no adscritos los concejales que no fueran sancionados con la expulsión firme del partido o formación política con la que concurrieron a las elecciones».

Los cuatro dieron por seguro su recurso a la justicia ante la «desproporción» del castigo, puesto que casos similares o más graves se saldaron con una multa o un apercibimiento pero, «no con una expulsión». «Hasta mayo de 2027 vamos a estar en este ayuntamiento, de una forma u otra», avanzó Muíños, informa Efe.

Además, insistieron en que se trata de una vendetta de carácter interno por no permitir el ascenso de Bouza. «La cuestión no va de cumplir normativas, sino de hacer hueco. Un quítate tú para ponerme yo», denunció Castro.

Finalmente, los cuatro se mostraron decepcionados por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que no ha dado explicaciones sobre esta crisis, y alertaron de que su caso «no es un tema menor y no está correctamente gestionado», pues podría poner en peligro también en 2027 la Diputación de A Coruña, gobernada por PSdeG y BNG.

Por su parte, la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín (BNG), descartó que esta crisis ponga en peligro la aprobación de las cuentas municipales.