Campos: «A competencia é total nas dúas linguas»

O venres é o Día da Lingua Materna e os conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e de Cultura, José López Campos, defenderon onte que Galicia conta cos niveis de competencia «máis altos» das comunidades con lingua cooficial. Campos resaltou que «as competencias en galego están acreditadas no ensino», subliñando que hai probas que certifican que «a competencia é total e absoluta nas dúas linguas». Rodríguez, pola súa banda, indicou que «nas diferentes etapas educativas, o resultado das cualificacións finais é moi similar, o que demostra as destrezas do alumnado nas dúas materias”. Por exemplo, no Bacharelato un 91% dos rapaces aproba Lingua Castelá e un 92%, a Galega, e na ESO empatan cun 86%.