Jaulas trampa, la propuesta de UU AA para combatir al jabalí

Los jabalíes ya han protagonizado este año tres accidentes en la principal arteria vial de Galicia: la AP-9. El descontrol poblacional del puerco bravo, que acumula miles de hectáreas y euros perdidos en el campo gallego, es un problema que amenaza desde hace tiempo con cruzar la frontera de lo social. Y con la emergencia cinegética decretada por la Xunta, la situación no parece mejorar.

Tal es así que la Administración autonómica se plantea prolongar esta caza sin cuartel al animal. Con todo, el sindicato Unións Agrarias (UU AA) alerta de que esto no es suficiente. «¿Qué es lo que tiene que pasar para hacer algo distinto de lo que se está haciendo?», se pregunta el líder, Roberto García, y el responsable de desarrollo rural de la organización, Jacobo Feijóo, para anunciar algunas de las propuestas que trasladarán al Ejecutivo gallego: jaulas ‘trampa’, alimentación disuasiva y flexibilización de la caza, entre algunas iniciativas. «Se puede convertir en un problema sanitario», alertaron.

El plan de UU AA pasa por concretar un proyecto piloto en colaboración con la Xunta. «Los tecores están haciendo un gran papel. Sin ellos la situación sería bastante peor, pero es evidente que no está siendo suficiente», argumentan. «Aunque no haya censo oficial, estimamos que ya hay más de 100.000 ejemplares en la comunidad. Son muy prolíficos; la población se puede duplicar de un año para otro. No tienen techo», apostillaron.

Entre sus propuestas, los representantes de UU AA consideran imperativa la instalación de jaulas, un sistema que ya se usa en determinados entornos urbanos, aunque este tipo de mallas están destinadas para una captura pormenorizada . «Estas serían trampas colocadas en zonas de producción agraria y contarían con un gran tamaño, el necesario para que nos permita atrapar un núcleo familiar entero; es decir, 15 o 20 ejemplares», explicaron para sustituir la actividad cinegética.