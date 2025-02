Más videovigilancia y «botones del pánico» para evitar las agresiones en el Sergas

Más «videovigilancia» en centros médicos, más «botones de alerta» y menos burocracia para denunciar en caso de que un profesional sanitario sufra una agresión. Estas son algunas de las propuestas que está estudiando la Consellería de Sanidade para mejorar la seguridad en el ámbito de la salud ante los posibles ataques por parte de pacientes. Así lo hizo saber ayer el conselleiro Antonio Gómez Caamaño tras su reunión con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, donde ambos acordaron que la Administración autonómica se personará en las instrucciones judiciales que surjan a raíz de estas situaciones. Además, el titular de Sanidade anunció en el encuentro la creación de un grupo de trabajo con Fiscalía, colegios médicos, gestores sanitarios, personal del 061 y fuerzas y cuerpos de seguridad «para revisar los protocolos frente a la violencia de forma coordinada».

La reunión surge una semana después de que un paciente agrediera a un enfermero de Urgencias con una navaja en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) el pasado 3 de febrero. Tras el ataque, el sanitario tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.

En detalle, Caamaño ve urgente la puesta en marcha de medidas «tanto preventivas como represivas» para poner freno a la violencia contra los sanitarios, poniendo el foco en las primeras. Así, el conselleiro de Sanidade anunció la puesta en marcha de campañas de concienciación con un claro objetivo: «Que la gente sepa que es importante que los profesionales trabajen en un entorno seguro».

En este sentido, Caamaño también destacó el papel que tiene la justicia para el bienestar de los profesionales sanitarios. «Hay que darles recursos para que las denuncias se puedan tramitar lo más rápido posible», apostilló en la reunión con Suanzes, que a su vez indicó: «Trataremos de facilitar que la respuesta de la justicia sea rápida y ágil. Es fundamental promover la denuncia».

En lo inmediato, Caamaño informó de que Sanidade está estudiando la mejora y refuerzo de dos medidas que en la actualidad ya funcionan en los centros sanitarios gallegos: la videovigilancia y los botones de alerta de la plataforma ACODE.

En cuanto al primero de los puntos, Sanidade está valorando ampliar los espacios de atención a los pacientes donde aplicar la videovigilancia. En concreto, Caamaño mencionó pasillos y salas de espera del servicio de Urgencias o Admisiones como posibles nuevos candidatos para instalar cámaras.

El conselleiro también indicó que Sanidade se plantea ampliar los espacios físicos que cuentan con los «botones del pánico» del Sergas, englobados en la plataforma ACODE. Este sistema, en vigor desde hace más de una década, permite a los profesionales sanitarios generar alertas ante situaciones de riesgo de violencia laboral externa desde sus dispositivos informáticos. Actualmente, ACODE está instalado en más de 15.700 ordenadores de los centros sanitarios.

Los anuncios de Caamaño no han sido recibidos con demasiado optimismo por los profesionales sanitarios de la comunidad. Según los sindicatos, muchos de ellos ven las medidas como «parches» ante un problema estructural. «No aborda la realidad de los sanitarios que llevamos denunciando tantos años», asevera la secretaria general del sindicato de enfermeros SATSE Galicia, Asunción Maus, que pone el énfasis en la ineficacia del sistema ACODE. «Los botones no funcionan, y en muchos sitios no hay. Cuando se cambian ordenadores no se vuelve a instalar la plataforma», sostiene la sindicalista, que también pide que «se generalicen las zonas adonde llega la videovigilancia».

Por su parte, el sindicato médico O´Mega aplaude la iniciativa, «pese a que llega tarde». «Llevamos denunciando la inseguridad de los profesionales sanitarios años, y ha sido necesaria una agresión con arma blanca para que la Administración se plantee tomar medidas», explica la vicepresidenta de la central sindical, Mercedes Tallón, que aguarda que su asociación «esté presente en los grupos de trabajo».

A su vez, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera también criticó ayer tras la reunión que «no se planteen mejoras sustanciales para quienes son la primera línea de protección de sanitarios y usuarios».