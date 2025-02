Casi doscientos mil gallegos dejan de estar en riesgo de pobreza

Mejora la situación económica de los gallegos. El porcentaje de personas que está en riesgo de pobreza o exclusión social se ha desplomado en el último año. En 2024 se encontraban en esta situación el 18,8 por ciento de la población gallega, cuando un año antes se elevaba al 25,5 por ciento.

En cifras absolutas esto supone que hay 180.000 gallegos menos en riesgo de pobreza, aunque todavía quedan 508.000 personas al borde de la penuria económica, según la Encuesta de Condiciones de Vida que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Son varios los indicadores que se utilizan para medir la salud económica de la población. Por un lado está la tasa de riesgo de pobreza, pero también la carencia material y social severa y la baja intensidad de empleo. La tasa Arope incluye a toda la población que se encuentra en uno de estos tres parámetros.

Galicia es la cuarta comunidad con un menor porcentaje de población dentro de la tasa Arope (18,8 por ciento). Solo Baleares, Navarra y País Vasco tienen mejores datos.

Si se analiza el riesgo de pobreza exclusivamente, hay un 14,2 por ciento de población en Galicia en esta situación —el año anterior ascendía al 19,4 por ciento—.

Además, hay un 4,8 por ciento de gallegos con carencia material y social severa. Este indicador mide a quienes no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, que no tienen dinero para imprevistos o para irse de vacaciones, que tienen retrasos en el pago de recibos, no pueden mantener la casa a una temperatura adecuada, disponer de automóvil o de ordenador personal. Casi 130.000 gallegos sufren alguna de estas restricciones. Pero la cifra ha mejorado sustancialmente pues en 2023 eran casi el doble: el 8,2 por ciento.

En concreto hay un 6 por ciento de gallegos que tuvieron retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses. En todo caso esta cifra también ha mejorado respecto al año anterior cuando se situaba en el 7,5 por ciento.

En situación de pobreza energética se sitúa el 16,6 por ciento de la población de Galicia, una cifra que también se ha reducido notablemente respecto a 2023 cuando el 21,5 por ciento de los gallegos no podían mantener su casa a una temperatura adecuada.

En cuanto a la baja intensidad del empleo, en Galicia hay un 7,1 por ciento de población afectada, apenas medio punto menos que el año anterior, mientras que en el conjunto de España se situó en el 8 por ciento, cuatro décimas mejor que un año antes.

También bajan los gallegos que llegan con mucha dificultad a final de mes. El INE los sitúa en el 6 por ciento, la cuarta comunidad con mejor comportamiento, y 2,5 puntos menos que en 2023.