La Xunta teme que la FP se devalúe al facilitar el acceso y no permitirá que sea «un coladero»

A la Consellería de Educación no le gusta la decisión del Gobierno central de facilitar el acceso a la FP media y superior, al no exigir los estudios de ESO. Preguntada por este diario, mostró su preocupación y adelantó que «Galicia establecerá los mecanismos necesarios para mantener el prestigio de la FP y no devaluarla, preservando siempre la cultura del esforzo».

Añadió: «Llevamos 15 años construyendo un modelo de éxito que funciona y no vamos a permitir que el Ministerio lo estropee. En Galicia mantenemos los estándares de calidad y no permitiremos que la FP seaa un coladero».

El Gobierno pretende que más jóvenes estudien FP y para ellos solo tendrán que acreditar competencias en matemáticas, español y formación digital para poder matricularse.

La acredicación puede ser vía cursillos o experiencia laboral que avalen los conocimientos de la persona. Si hay dudas, se le podrá exigir la realización de una prueba. En las comunidades con lengua propia, como Galicia, la Administración autonómica podrá demandar también el dominio del idioma cooficial.

El departamento que dirige Román Rodríguez denuncia que es «una vergüenza que una vez más el Ministerio de Educación apruebe un real decreto que afecta a las competencias de Galicia sin preaviso. Esto es una forma impropia de hacer política».