«La caza no es la solución al jabalí; se pueden usar repelentes o esterilizar»

A falta de un censo oficial de jabalí, ¿hay sobrepoblación?

No se puede hablar de sobrepoblación si no hay un censo. Mientras las administraciones no cuenten los ejemplares, es absurdo hablar de soluciones porque no conoces bien el problema. Y no solo contar, sino caracterizar esos jabalíes para saber si son manadas residentes o transeúntes, porque son animales que se mueven mucho, lo que puede provocar acumulaciones puntuales en una zona sin que realmente residan allí.

¿Y hay algún censo previsto?

Oficialmente no. Hay alguna administración autonómica que ha instalado cámaras, pero no son estudios serios ni profundos del jabalí. No sabemos nada y no se puede empezar a hablar de solución cuando no se conoce el problema.

Pero la estadística dice que los daños en la agricultura y los accidentes viarios sí aumentaron. Y eso invita a pensar en un aumento de población.

Sí, pero no sabemos si en realidad se deben a que hay muchos animales o a que son manadas desplazadas o más esparcidas pero con menos individuos. Sobrepoblación es cuando un número de individuos supera la capacidad del ecosistema para proporcionarles alimento y refugio... Así que estamos hablando muy alegremente sin entender bien el término. Un solo jabalí puede causar muchos daños y no es una manada. Nosotros defendemos que hay que proteger los cultivos, pero antes de actuar, analizar bien el problema. Por ejemplo, un estudio de AXA apunta a que la mayoría de accidentes viarios con jabalíes se producen en época de caza, de octubre a enero. La propia DGT lo reconoce. Porque la caza los desplaza mucho más.

¿Es la caza necesaria para el control del jabalí?

La caza es la solución que se propone para un problema que crea ella misma. Primero, porque elimina a los depredadores, como el lobo, por lo que los herbívoros se reproducen más, se crea un desequilibrio. Pero además, el jabalí es un animal social, que vive en un grupo liderado por una hembra, es matriarcal, mientras que los machos son más solitarios y solo se unen a la manada en época de celo. Esa hembra líder es la única que se reproduce y emite feromonas que, por decirlo así, inhiben el instinto reproductor del resto de hembras del grupo. Si el cazador la mata o una jaula la atrapa, la manada queda sin guía y el grupo se empieza a reproducir. Además, esos jabalíes quedan desorientados porque la líder es la que sabe encontrar alimento, agua... Así que al final la caza consigue crear un grupo lleno de juveniles, con más hembras que se reproducen y con más posibilidades de que se acerquen a entornos urbanos a por comida.

¿Cuál es entonces la alternativa?

No se pueden perder cosechas y eso puede hacerse con cultivos diana, que significa plantar una zona amplia con maíz, por ejemplo, para proteger los cultivos. También se pueden usar repelentes químicos y olfativos contra el jabalí, algo que está funcionando bien en el valle de Vinalopó (Alicante). Y se podría recurrir a la esterilización en algunos casos. Lo que no podemos hacer es seguir desequilibrando los ecosistemas.

¿Puede la naturaleza controlar por sí misma la población de jabalí, por ejemplo a través del lobo?

El lobo es el principal controlador de ecosistemas, muy eficaz sobre ungulados y otros mamíferos. Y no solo por depredación, sino a través de la ecología del miedo: el animal presa tiene que pasar parte del día alerta y en movimiento porque sabe que hay lobos, así que gasta en eso parte de su energía. Si se elimina ese miedo, lo único que hace es reproducirse y comer.

Los jabalíes están cada vez en entornos más urbanos porque encuentran dos cosas: seguridad y comida fácil. ¿Está consolidado este comportamiento?

Aquí hay varios factores. Por un lado, está el papel de los cebaderos que se usan para la caza, donde les dan comida tipo pienso para fidelizarlos y después matarlos. Pero al final, el animal se acostumbra al alimento fácil. En segundo lugar, están los animales soltados de granjas, que son más mansos y se comportan como animales domesticados. Es lo que llamamos animales sinantrópicos: aquellos silvestres que se adaptan a zonas urbanas y periurbanas. En la zona de Madrid hay áreas con jabalíes y zorros sinantrópicos. Por eso los vemos en centros comerciales.

Pero la cría de jabalí en granjas es más propia de grandes cotos del sur que de Galicia.

En Valencia se crían, no es necesario ir a los grandes cotos de Extremadura o Andalucía. Eso ocurre y se denuncia cada vez con mayor frecuencia, porque es algo que a veces se hace de forma oscura. Pero sabemos, por estudios sobre la alimentación de algunos jabalíes abatidos, que se criaron en granjas.

¿Puede llegar a ser el jabalí un peligro para el humano por ataques en esta mayor convivencia?

De momento no se ha dado ni un solo caso. Pero son animales grandes y poderosos, no es como ver una ardilla, así que causan miedo. Sin embargo, en esas manadas sinantrópicas de Madrid no se ha dado ni un solo ataque.

¿Y son un riesgo como transmisores de enfermedades?

No. Más bien al revés... Suelen ser los animales domésticos, en ocasiones muy hacinados, los que transmiten enfermedades a los silvestres. Incluso los perros de caza, al morder un jabalí, pueden contagiar tuberculosis.