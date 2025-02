Rueda pedirá al Estado poder homologar los títulos universitarios de extranjeros

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asegura que uno de los objetivos de su legislatura será «avanzar en las transferencias competenciales» y dice que reclamará una cuarta competencia al Gobierno para «poder tramitar todo lo que tiene que ver con los permisos laborales» de migrantes.

En una entrevista con EFE, a poco más de una semana de cumplirse un año de su primera victoria electoral en Galicia, ha apuntado que tras la competencia en gestión del litoral, pendiente de llevarse a cabo; la de meteorología, ya solicitada; y la transferencia de la AP-9, a tramitación en el Congreso; la siguiente será la relativa a la homologación de títulos de sistemas de educación superior extranjeros.

«Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las competencias por arraigo, la gente que viene aquí, encuentra un trabajo y con eso puede regularizar su vida, creo que es muy importante poder hacerlo desde aquí y eso es algo que queremos reclamar también», ha afirmado, después de «cerrar lo del litoral, por fin», y «dejar encauzado el tema de la meteorología y si dejan de darle largas al tema de la AP-9».

En todo caso, subrayó que reclamar competencias al Estado no es una cuestión de conseguir un mayor número, como cree que pretenden los nacionalistas, sino que hay que pedir aquellas que sean «útiles», y admite que si no se ha insistido antes es porque no había disposición por parte del Gobierno central.

«Desde luego, no por los Gobiernos de Pedro Sánchez pero tampoco por los anteriores, tengo que decirlo porque es así, había demasiado interés ni demasiadas ansias por transferir competencias», aseguró.

Rueda va a celebrar el próximo sábado, 15 de febrero, el aniversario de su victoria por mayoría absoluta del 18 de febrero de 2024, con un acto en Santiago al que está previsto que acuda el líder del PP y expresidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, porque «tiene que estar», primero porque fue quien le dio el relevo y, además, porque «vamos a trabajar para que sea presidente del Gobierno».

De este año transcurrido, el presidente destaca como lo mejor la «tranquilidad y estabilidad» en la comunidad que le ha permitido «ir cumpliendo compromisos», y como «lo peor», la «falta de colaboración» por parte del Gobierno central, ya que «para muchísimas cosas no hay Gobierno» y además tiene otras «prioridades» que no son Galicia.

También porque muchos ministros cuando pasan por la comunidad gallega «ni se molestan en avisar», aunque no todos son iguales y «hay ministros que cuando vienen invitan siempre, como Óscar Puente», el responsable de Transportes.

Por lo que respecta a la tramitación del proyecto de Altri de una planta de celulosa para la fabricación de fibras textiles en Palas de Rei (Lugo), está en su «fase final» pero sin «fecha concreta».