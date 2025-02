Aagesen no recibe a la conselleira de Medio Ambiente

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, calificado de «desfachatez» que la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, «no la reciba» para tratar el «problema del lobo» en Galicia. Todo ello, después de que Vázquez enviase, en diciembre, una carta a la Ministra y recibiese la contestación el jueves por la tarde.

«Ella no me va a recibir personalmente. Me deriva al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que me parece una desfachatez con el problema que tiene Galicia con el lobo», criticó la conselleira este viernes durante una visita a una explotación ganadera del municipio lucense de Sarria.

Allí, la conselleira instó al Gobierno central a revisar el nivel de protección del lobo, incluido en la lista de especies silvestres en régimen de protección oficial, para garantizar el equilibrio entre esta especie y el sector ganadero.

De esta forma, insistió en adaptar el nivel de protección de la especie a la realidad de cada territorio y recordó que en 2024 se produjeron 3.200 muertes de reses por ataques de lobo lo que supone, en palabras de Vázquez, «una media de nueve muertes al día».

Asimismo, hizo referencia a los datos del censo elaborado por la Xunta que estiman que la población de esta especie se mantiene estable en Galicia, con alrededor de 93 manadas, por lo que el Ejecutivo gallego considera que el estado del lobo «no es desfavorable».

La Unión Europea, subrayó Vázquez, «avala la posición» que defiende Galicia sobre el estado de conservación de esta especie y el Comité Permanente del Convenio de Berna del Consejo de Europa «aprobó la propuesta» para cambiar el status internacional del lobo de estrictamente protegido a protegido.

La próxima semana, la conselleira acudirá a una conferencia sectorial y pedirá que se quite el lobo del listado Lespre.