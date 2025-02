Reclaman más seguridad en A Coruña tras la puñalada de un paciente a un enfermero y la agresión a un vigilante

Centenares de sanitarios y personal de vigilancia del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) se han reunido esta mañana para demandar mejoras en la seguridad del centro y evitar, de este modo, agresiones como la acontecida ayer, que acabó con un enfermero, Ismael, ingresado, por una herida con arma blanca, y un vigilante, Marcos, que asistió a la concentración, con lesiones en la cara.

Los trabajadores pidieron la dimisión de la gerencia, al entender que no está garantizando la seguridad ni del personal sanitario ni de los trabajadores de vigilancia que prestan servicio en el hospital ni de los propios pacientes. Corearon consignas como "Coa Nosa vida non se xoga"; "mala xestión, creencia dimisión"; "non queremos fotos, queremos solucións"; "dignidade para os doentes" y "stop agresións".

Preguntado por este extremo, el gerente del área sanitaria, Luis Verde, ha explicado que se revisarán los protocolos. "Lo que toca ahora es trabajar todos juntos, tenemos convocado ahora un comité de seguridad y salud para poder analizar los pormenores de lo sucedido y para revisar nuestros protocolos y formas de actuación para evitar situaciones como estas", ha comentado Verde entre gritos de "fuera, fuera".

El secretario de organización de la federación de trabajadores de seguridad privada de USO, Iván Blanco, ha asegurado que los protocolos de actuación fallaron ayer, "porque el paciente venía con la Guardia Civil y no fue cacheado, quedó en la sala de espera y cuando el enfermero va a darle el tratamiento, llevaba un cuchillo" . Se queja también de que no les permitan llevar un espray de defensa para "garantizar la protección de los usuarios y de los trabajadores". Denuncia falta de medios que nunca llegan por parte de la gerencia. Blanco asegura que es "frecuente" que se produzcan agresiones en los centros hospitalarios.

Centenares de sanitarios y personal de vigilancia reclaman más seguridad en el CHUAC tras la agresión de un paciente a un enfermero y un vigilante / Iago López

La presidenta de la comisión de centro, María Formoso, solicita más medios para poder atender a los pacientes y para realizar la labor sanitaria en condiciones de seguridad. "No tenemos los espacios adecuados para hacer frente a los pacientes de salud mental y el personal de urgencias no es especialista en este tipo de patologías. La unidad de agudos de Oza, que es la que está dotada para estas patologías está constantemente colapsada. Llevamos mucho tiempo solicitando el incremento de personal y habitaciones en esas unidades pero nunca llega", denuncia Formoso.

Enfermero agredido

El enfermero agredido este lunes con un arma blanca por un paciente en el servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) permanece estable e ingresado en planta. También resultó herido con un corte en la cara un vigilante de seguridad del centro hospitalario coruñés.

El Colegio de Enfermería de A Coruña ha condenado la agresión y se suma a la exigencia de medidas de seguridad para proteger a los profesionales en el ejercicio de su labor sanitaria.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado este lunes su solidaridad con el enfermero agredido por un paciente en el servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). "La violencia contra los profesionales sanitarios es inaceptable. Por eso vamos a reconocerles como "autoridad pública", reforzando la seguridad de quienes nos cuidan", ha señalado la ministra en un mensaje en la red social X.