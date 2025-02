Vázquez contesta al BNG sobre Altri: Galicia es «la más estricta en impacto ambiental»

Tras las críticas del BNG en las que califica que «cacicada» el visto bueno de Augas de Galicia al proyecto de Altri en Palas de Rei, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, respondió que Galicia es la comunidad más estrica de España en impacto ambiental. «Yo solo conozco a unos caciques en este momento en Galicia y se llaman BNG», les espetó a los nacionalistas.

En su opinión, «no hay mayor cacicada» que decir a la Xunta o a cualquier otra entidad que «no se puede, ni siquiera, calificar un proyecto».

«A mí me preocupa mucho el mensaje que da el BNG sea lo que se esté haciendo en aquellos lugares donde gobierne. Yo no me puedo creer, y si no tendríamos que actuar, que en aquellos lugares donde gobiernan decidan evaluar un proyecto o no, en función de si les gusta o no», remarcó la conselleira.

En este sentido, la titular de Medio Ambiente adelantó que Galicia «cumple estrictamente» con la ley y que no se trata de «proyectos de primera o de segunda» y todos tienen una declaración de impacto ambiental.

«Me atrevo a decir que somos la comunidad más estricta de España. Galicia quiere tener proyectos en el territorio que no impacten a nivel ambiental», esgrimió.

Preguntada sobre si del informe de Augas se podría interpretar que Altri tendría un impacto cero, señaló que «ninguna implantación» en el territorio tiene «impacto cero».