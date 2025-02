Quienes descuidan a los cuidadores

Siete años de trabajo en residencias privadas y concertadas de mayores en Galicia supusieron un viaje al borde del abismo para María Lago. Algo le hizo clic en la cabeza al rozar el umbral del desastre. El COVID, sus miserias y la falta de preparación para aquella tragedia en los centros sociosanitarios fueron la primera muesca en su vocación. María tiene ahora 39 años y vino del sur con el optimismo en flor. Pero su relato es el de una de muchas María, cuyas ilusiones como gerocultoras acabaron marchitas: «Fue caótico. Recuerdo un turno de noche en el que fallecieron tres ancianos. No había médico y solo teníamos un electro para certificar la muerte…». Esos recuerdos catapultados al fondo de la memoria, brotan ahora con crudeza. Recuerda la mampara acristalada, las demandas desesperadas de información de los familiares… «Ahora echando la vista atrás, me pregunto cómo aguantamos», confiesa, «se nos murieron 42 usuarios y me quedé tocadísima». María tiene dos hijos. Entonces, un sueldo de 1.100 euros que solo subía dos festivos «especiales» al año: «Los días 25 de diciembre y 1 de enero nos pagaban 35 euros más».

Recuerda la providencial «intervención» del Sergas aquellos días que frenó una catástrofe potencialmente mayor. «Pasamos de 2 personas a 6 en turno de noche, pero también comenzamos a ver las diferencias entre cómo trabajábamos nosotras y cómo lo hacían en el sector público…». María enumera un periplo de centros privados con nombres conocidos del área de Vigo y de la ciudad. Solo recomendaría una. Y llegó a trabajar 3 noches seguidas y atender a 12 residentes y sus necesidades de aseo. «No había grúas para mover a las mayores si hacía falta, pero teníamos que maquillarlas, ponerles perlas y pintarles las uñas por si los visitaban», relata. «Pagaban hasta 3.000 euros por usuario al mes y yo cobraba 1.100 haciendo turnos de noche». Con el salto a los centros concertados se hicieron evidentes peores medios. «No podemos darle la mejor atención que se merecen porque no llegamos ni para cubrirlos: una persona no puede estar en un turno de noche para 200 usuarios…».

«Tras 7 años en centros de mayores quedé tocada; estudié y salté al Sergas» María Lago — TCAE Sergas

Tras estudiar TCAE (auxiliar de enfermería) para completar su formación, María entró en las listas del Sergas en 2023 y ahora trabaja en la sanidad pública. Compara el salario que cobró las últimas navidades en una residencia con los más de 1.900 actuales. Asegura que no volvería. «En el centro donde estudié el FP de grado medio, este año acabó una nueva promoción de 30 TCAE y el 90% ha tirado por otras ramas que no son la atención a mayores», explica. ¿A dónde van? Muchos intentan acceder al Sergas, otros se van a clínicas dentales o a centros de día...

Las residencias de ancianos privadas y concertadas buscan «desesperadamente» sanitarios. ¿Existe realmente un déficit de auxiliares de enfermería o enfermeras, o de gericultores? Trabajadores y sindicatos apuntan a los bajos salarios y la carga laboral, como principales causas de la negativa a trabajar en residencias sociosanitarias concertadas y privadas. «No hay déficit de sanitarios, hay malas condiciones», asegura el responsable de CIG-Saúde, Manuel Moreiras. «Además, el trabajo en la pública computa para la oposición». Tal es el déficit que en algunos centros privados «ya pagan por encima del convenio»: hasta 900 euros extra a lo que marca el reglamento. O, si no, les dejan organizarse en turnos.

«Me ofrecieron 900 euros por encima del convenio para trabajar en una privada» Adrián González — Enfermero residencia

Es el caso de un enfermero de Vigo, Adrián González, que aceptó su actual puesto en una residencia privada de Pontevedra hace solo dos meses y porque le ofrece condiciones salariales significativamente mejores. «Estoy ganando cerca de 2.000 euros netos, lo cual no es habitual», comenta. Sin embargo, la realidad no es igual en todas las residencias privadas. Según el enfermero, el salario y la carga de trabajo suelen ser factores desalentadores para muchos y eso dificulta cubrir vacantes en este sector. «Me consta que están buscando más trabajadores… y no es fácil», señala. Con 15 años de experiencia profesional a sus espaldas, Adrián ha pasado por urgencias, hospitales psiquiátricos y una Fundación Renal antes de adentrarse en el sector geriátrico.

Pese al salario atractivo, su trabajo no está exento de retos. Adrián es actualmente el único enfermero en turno, encargado de atender a 67 residentes. «Es complicado, siempre vas corriendo. No te da tiempo a hacer muchas cosas. Están buscando personal, pero cuesta encontrarlo», afirma. La sobrecarga de trabajo es una constante en las residencias, con ratios de pacientes por sanitario elevados que afectan tanto la calidad de la atención como la estabilidad emocional de los trabajadores.

«En muchos privados ya no se cubre lo de tener enfermería las 24 horas del día» Ataúlfo Cortizo — Atención a discapacidad

A pesar de las buenas condiciones económicas, Adrián planea cambiar de empleo próximamente para trabajar en una residencia más cercana a su hogar en Vigo. Adrián destaca que el trabajo en residencias geriátricas es diferente a otros entornos de la enfermería en los que ha trabajado, como la diálisis o la psiquiatría. Subraya que la exigencia física y emocional es alta debido al bajo número de sanitarios en relación con los residentes. «El sector privado no siempre garantiza la estabilidad. Muchas veces, los salarios y la carga de trabajo desmotivan a los profesionales», explica.

Tras una conversación con el enfermero de un centro de Atención a la discapacidad psíquica en Galicia, Ataúlfo Cortizo, con 30 años de experiencia y con funciones sindicales en Satse, este lamenta que «el trabajo burocrático se ha duplicado» y que en centros de mayores concertados y privados «ya no se cumple la cobertura de 24 horas de enfermería». «Si se agrava una patología, la falta de una actuación inmediata es la diferencia entre morir o no», indica.