La Xunta prevé ayudas para facilitar la contratación de seguros a los taxistas

El Gobierno gallego prepara ayudas económicas para abordar la crisis que afronta el sector del taxi debido al elevado coste de las pólizas de seguros. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, anunció que la Xunta habilitará este año una nueva línea destinada a facilitar la contratación de seguros para los taxistas. Una medida que —indicó— busca aliviar uno de los problemas más acuciantes del sector, ya que algunos profesionales han denunciado pólizas que superan los 8.000 euros anuales.

Según Calvo, el presupuesto autonómico de 2025 incluye una partida de un millón de euros a tal efecto y que actualmente está en proceso de diseño. «Estamos en contacto y colaboración con el colectivo de taxis para atender sus necesidades», aseguró el conselleiro, tras destacar que en 2024 las subvenciones de la Xunta permitieron adquirir 186 vehículos, entre ellos vehículos adaptados para personas con movilidad reducida (eurotaxis) y con bajas emisiones.

«Abusos» y rechazos

Sin embargo, el anuncio llega en un momento de tensión en el sector, que anunció que mañana, 29 de enero, irá a la huelga para protestar contra las condiciones «abusivas» en la contratación de seguros. El presidente de la asociación provincial de taxistas de Lugo, Jesús Rodríguez, denunció que, además de las altas tarifas, algunas compañías incluso rechazan asegurar determinados vehículos.

Por su parte, el BNG apunta a la necesidad de una intervención para regular el mercado asegurador. A través de su diputado, Néstor Rego, registra una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno central a garantizar tarifas «justas» para las pólizas del sector. El aumento «desproporcionado e injustificado» que se está produciendo en este tipo de seguros debe ser atendido por la Dirección General de Seguros.

El BNG reclama también medidas más ambiciosas para abordar lo que considera una situación insostenible. «El Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Seguros, debe intervenir para supervisar las subidas desproporcionadas de precios que las aseguradoras intentan justificar con argumentos que no se ajustan a la realidad», señaló Rego. No existen datos —aseguran— que respalden un aumento significativo de la siniestralidad ni de los costes que justifiquen estos incrementos. La formación nacionalista también destacó la importancia del taxi como servicio público esencial, especialmente en áreas rurales donde no existen alternativas de transporte público. Rego subrayó que el Gobierno tiene el deber de garantizar la viabilidad de este sector estratégico para la movilidad de miles de gallegos. El desenlace de esta situación dependerá de cómo se articulen las iniciativas a nivel autonómico y estatal.