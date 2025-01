Bono Emancípate para jóvenes: estos son los requisitos para recibir hasta 3.000 euros

El acceso a la vivienda se sitúa como el principal problema para la sociedad española, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, una cuestión todavía más complicada para los jóvenes, que logran sus primeros empleos o encadenan puestos precarios con los que no pueden costearse alquileres que batieron su récord al cierre del año pasado con una media de 553 euros al mes, encadenando nueve años al alza.

La Xunta lanza ahora una ayuda para los jóvenes de 18 a 35 años para sufragar gastos adicionales de dejar el hogar familiar. Estas son sus características y requisitos.

-¿Cuánto dinero se ofrece y para qué?

Los jóvenes podrán lograr 1.500 euros en el caso de que alquilen un piso o 3.000 si lo adquieren. Podrán destinarlo a gastos como mobiliario, ajuar, electrodomésticos, gastos de notaría o mudanza.

-¿Cuándo se puede solicitar?

La convocatoria se abrirá el 6 de febrero y el último día en que se podrá presentar una solicitud será el 30 de abril.

-¿Quiénes pueden optar?

Personas de 18 a 35 años que firmasen un contrato de alquiler o de compra de un inmueble entre el 31 de mayo del año pasado y el 30 de abril de este ejercicio. También deben contar con una fuente regular de ingresos, tener nacionalidad española o de algún Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y estar empadronadas en la vivienda alquilada o adquirida. En el caso del alquiler, la duración del contrato deberá ser de al menos un año.

-¿Existe algún requisito de ingresos?

Sí. En el caso de las personas que las soliciten para vivir individualmente, se fijará un máximo de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (iprem). En la actualidad es de 8.400 euros anuales, por lo que el tope sería de 25.200 euros, si bien se ampliará en el caso de una minusvalía del 33% hasta cuatro veces (33.600 euros) y cinco en el caso de un porcentaje superior (42.000). Si se trata de una familia, los umbrales se establecen para los ingresos sumados de sus integrantes, con cuatro veces el iprem de manera general (33.600 euros); cinco veces (42.000 euros) con una minusvalía de hasta el 33% y seis en el caso de una superior (50.400).

-¿Cómo se presenta la solicitud?

A falta de que la orden del DOG detalle la convocatoria, la solicitud se presentará por medios electrónicos mediante el formulario que dará a conocer la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude en la citada norma.

-¿Qué presupuesto tiene?

El Bono Emancípate contará con 2 millones de euros y la Xunta prevé beneficiar a un millar de personas.

-¿Recibirán el bono todas las personas que cumplan los requisitos?

No. Se concederán por concurrencia no competitiva, es decir, por orden de solicitud. Cuando se agote el crédito, no se pagarán más.

-¿Cómo se abonará?

Los beneficiarios recibirán una tarjeta monedero virtual a su nombre que podrá usarse este año. El 1 de enero de 2026 ya no será válida.

-¿Se puede gastar en cualquier negocio?

No. Las compras solo podrán realizarse en comercios especializados, grandes superficies, empresas de mudanzas, gestorías y notarías que tengan establecimiento abierto en Galicia y no se podrá emplear en compras a distancia.