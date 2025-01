Un popular influencer gastronómico visita "el templo de las tartas de queso" de Galicia: "Han encontrado la perfección"

La tarta de queso es el postre de moda. Siempre ha sido uno de los favoritos de los comensales, pero en los últimos tiempos, con el auge de los vídeos rápidos de Tiktok, los 'reels' e incluso los 'youtube shorts'; muy probablemente haya alcanzado su pico de popularidad.

Como si de un motivo de peregrinación se tratase, los mayores amantes de la tarta de queso están dispuestos a recorrer kilómetros y kilómetros para probar las mejores de su provincia, de su comunidad e incluso del país.

Con motivo de la 'fiebre de la tarta de queso', muchos influencers aprovechan el tirón para tratar de descubrir a sus seguidores las mejores tartas de queso que conocen. En esta ocasión, ha sido el famoso influencer gastronómico 'Cenando con Pablo' quien se ha desplazado hasta que él mismo ha bautizado como "el templo de las tartas de queso de Galicia": Suárez Cake, en Ourense.

Así fue la visita de 'Cenando con Pablo' a Suárez Cake, el templo de las tartas de queso de Galicia

"Como amante de las tartas de queso, no podía perderme este local que lo está reventando en Ourense, Galicia. Se llama Suárez Cake y tienen una variedad de tartas de queso que es que se me salen los ojos de las órbitas. Así que voy a probar todos los sabores que tienen hoy y contarte cuáles son mis favoritos", dijo 'Cenando con Pablo' para introducir el vídeo.

"Una cosa que me gusta mucho de la tienda es que puedes pedir las tartas grandes (tarta pequeña a 14€, tarta mediana por 27€ y tarta grande a 36€) o probar todas las porciones que tengan que hoy van a ser siete", añadió antes de iniciar su primera tarta del día.

La primera elección fue la cremosa de galleta dinosaurus: "Voy con la tarta de queso de galletas de los dinosaurios. Se ve muy fluidita y sabe a galleta de los dinosaurios. Me encanta, la textura es perfecta. Cremosita, pero tampoco es la típica que chorrea y la comes con pajita".

Cenando con Pablo probando la tarta de queso con sabor a galletas de dinosaurio / CENANDO CON PABLO

Luego, fue con la tarta de queso con sabor a Ferrero Rocher: "Mola que también tienen ediciones limitadas. Creaciones que les da por hacer cada "x" tiempo. Eso es una aventura: día que vengas, tartas diferentes que te encuentras. Esta es la de Ferrero. Sabe bastante lo que es la capa de chocolate y luego notas la avellana. Lo que mola es la texturita, de las que enamoran".

A continuación, no podía faltar una de las tartas de queso con más éxito: la que tiene sabor a pistacho. "Tranquilos los 'pistacholovers', que también tienen la tarta de queso de pistacho y dicen que es de las más vendidas del local. Es importante que cuando una tarta de queso es de algo, siga sabiendo a queso. Y esto es queso con pistacho. Y nada denso. Sí señor, un éxito", aseguró.

Tras mostrar la fila de gente que seguía provocando el local tras un año abierto, pasó a la próxima creación de Suárez Cake: la tarta de queso de Lotus. "Me parece logradísima. Creo que han encontrado entre aunar queso y galleta Lotus. Si te mola el Lotus, yo iba de cabeza", comentó de la cuarta porción.

Como quinta opción, probó la tarta de queso clásica, la que más le gustó a Pablo: "Un poquito menos fluida, pero tampoco se ve espesa. Qué loco, por el momento esta es la mejor. Qué fina. Es una textura que se deshace en la boca, te sabe a queso, pero tampoco es muy intensa. Diría que para todos los públicos. Y tiene dulzor. Qué es perfecta, para que lo entiendas. De cabeza a por esta".

La penúltima tarta que escogió fue la tarta de nutella: "Mira qué texturita. Sabe mucho a nutella. Me agrada, pero no es de mis predilectas de hoy. Con la clásica he besado el cielo".

Y por último, ya con poco espacio en el estómago, fue el turno de la tarta de queso de dulce de leche: "Es la leche. Lo que para mi mejor describe Suárez Cake es equilibrio. Te comes una tarta de queso que sabe a queso y al ingrediente que promueven. Es que no es solo dulce de leche. Esto es dulce de leche y queso. Bravo"