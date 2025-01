El 30% de las plazas de interventores y secretarios municipales están vacantes

«La situación de partida, con un número apreciable de vacantes, se ve agravada por la falta de relevo generacional», advierte el presidente del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de A Coruña-Pontevedra (Cosital), José Antonio Rueda.

Dos son las principales causas de esta falta de relevo generacional. Por un lado, apunta, un número «muy elevado» de jubilaciones que son producto de la gran cantidad de incorporaciones registrada en la segunda mitad de los años 80. Y, por otra parte, un número «muy reducido» de las nuevas incorporaciones. Esto se debe, explica Rueda, a la limitación de las ofertas de empleo, ya no tanto en los último ejercicios, pero sí durante varios años, a partir de 2007, que «contribuyeron a agrandar una brecha que aún no se ha superado». Pero también se debe a que —añade— «muchas de las plazas ofertadas no se cubran tras la celebración de la oposición». Y, en menor medida, la falta de opositores debido al menor interés que el empleo público —«y ya no solo la habilitación nacional», dice— parece despertar entre los nuevos graduados universitarios.

En la actualidad están en marcha los procesos selectivos de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público de los años 2022 (794 plazas de turno libre y 300 de promoción interna en el conjunto del país ) y 2023 (501 de turno libre y 300 de promoción interna), a las que habrá que añadir las plazas que quedaron desiertas tras los procesos selectivos derivados de la oferta de 2022.