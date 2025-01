Treinta y tres alcaldes compaginan su jubilación con las tareas de gobierno

El pasado miércoles, el Congreso de los Diputados rechazó el decreto ómnibus, un texto con el que el Gobierno pretendía aprobar, entre diferentes cuestiones, la revalorización de las pensiones. Una derrota para Ejecutivo que ha provocado que, desde el próximo mes de febrero, medio millón de jubilados de la comunidad vayan a ver cómo su prestación se reduce de media 34 euros. Entre esos 500.000 gallegos que gozan de su retiro, después de una vida dedicada al trabajo, se encuentran treinta y tres hombres que, a pesar de no usar bastón, ostentan uno —el de alcalde— y, al contrario de muchos de sus coetáneos, prefieren poner en marcha las obras que mirarlas desde la barrera.

La permanencia al frente de sus corporaciones de este grupo de treinta y tres alcaldes es una cuestión puramente vocacional. Por su desempeño al frente de sus ayuntamientos no perciben mayor cuantía económica de la acordada en pleno municipal por su asistencia a los órganos colegiados de los que forman parte o, dicho de otra forma, las famosas dietas, ya que la pensión de jubilación es incompatible con el cobro de un sueldo como alcalde.

Además, se trata de una elección, ya que a este grupo se podrían sumar 34 regidores más de la comunidad que, a pesar de contar ya con la edad suficiente para acceder a la jubilación, continúan en activo. Un claro ejemplo es el del regidor más popular de Galicia, Abel Caballero, que a sus 78 años sigue dedicado en exclusiva a la Alcaldía de Vigo.

De hecho, llama la atención que, de los treinta y tres alcaldes jubilados en la comunidad, únicamente uno, Manuel Vázquez (Punxín, 83 años) supera la edad que comparten el regidor olívico y el recién reinvestido como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Lores, el último en la lista

El último en sumarse a esta lista es el regidor de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que anunció el pasado verano su jubilación tras cumplir 70 años, la edad máxima hasta la que puede prolongar su vida laboral un médico de la sanidad pública.

Sin embargo, el del primer edil de la ciudad del Lérez es un caso especial. El nacionalista gobierna desde hace más de veinticinco años una urbe de más de 80.000 habitantes, cuando solo dos regidores más de los presentes en esta lista administran ayuntamientos de al menos 10.000 vecinos. Concretamente, el de O Barco de Valdeorras, el socialista Alfredo García (71 años, maestro de profesión), y el independiente Claudio Garrido (71 años, veterinario), regidor de Sarria.

No es casualidad, ya que la distribución territorial de los alcaldes jubilados conforma un fiel reflejo de la realidad demográfica de la comunidad. De hecho, más de dos tercios de ellos se concentran en las provincias de Ourense y Lugo. Aquellas que cuentan con un mayor envejecimiento poblacional.

Así, Ourense lidera el ranking provincial con hasta 14 alcaldes pensionistas. Entre ellos, además del regidor más vetusto de la comunidad —el ya mencionado alcalde de Punxín—, se encuentra el primer edil que más tiempo lleva en el cargo. Se trata de José Antonio Pérez (77 años, excooperativista de Coren), mandatario local de Quintela de Leirado desde 1976, dos años antes de los primeros comicios democráticos. Así, además de Punxín, O Barco y Quintela, el resto de concellos ourensanos gobernados por estos regidores son Baltar, Beariz, Carballeda de Avia, Castrelo do Val, Chandrexa de Queixa, Cortegada, A Gudiña, A Teixeira, Viana do Bolo, Vilamarín y Xunqueira de Espadañedo.

No muy lejos se encuentra Lugo, con una decena de regidores que cobran mensualmente una pensión contributiva. Entre ellos, José Luis Álvarez Blanco (Pantón) es el de mayor edad con 75 años. Además de él y el alcalde de Sarria, figuran en esta lista los primeros ediles de Chantada, Meira, Navia de Suarna, Outeiro de Rei, Paradela, Pol, Quiroga y O Vicedo.

La provincia de A Coruña cuenta con cinco regidores en la lista. El caso más peculiar es el de Juan Tembrás (75 años, extrabajador de Endesa), primer edil de As Somozas, que accedió al cargo en 2014 tras el fallecimiento de Manuel Candocia, de quien ‘heredó’ también la presidencia del club de fútbol local. El resto de alcaldes en esta lista son los de Arzúa, Laxe, Monfero y A Pobra do Caramiñal.

Finalmente, en Pontevedra, además de Lores figuran en el listado los regidores de Valga, Vila de Cruces y Fornelos de Montes.

EMILIANO LAGE 73 AÑOS. Alcalde de Fornelos de Montes «Tengo todo el tiempo del mundo, es mucho más cómodo»

Emiliano Lage. / FDV

El regidor de Fornelos de Montes, el socialista Emiliano Lage, es todo un veterano de la política municipal gallega. Desde las elecciones locales de 1979 —las primeras en democracia— ha ocupado una plaza de edil de gobierno en el municipio pontevedrés. Desde los comicios de 2011, ya como alcalde.

Cargos que compatibilizó con su trabajo en una caja de ahorros, hasta que en 2013 decidió jubilarse. «Habiendo estado en los dos lados, he de decir que ser alcalde estando jubilado es mucho más cómodo. Tengo todo el tiempo del mundo», apostilla.

Con su dilatada experiencia en la Administración local, Lage es una voz autorizada para realizar un diagnóstico de la evolución del estado de los municipios. «El principal problema que tenemos en la actualidad los concellos es, sin duda, el de la financiación. Es necesario darle una vuelta, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Hoy recibimos por habitante lo mismo que hace treinta años», lamenta el mandatario local socialista.

No obstante, Lage se congratula de que la polarización y el exceso de decibelios en el que está sumida la política nacional no haya llegado por el momento a la vida municipal, al menos, en los concellos de menor tamaño. «La vida local es muy distinta. En los ayuntamientos es donde está la verdadera política», argumenta.

Tras casi 46 años en la corporación y 11 en la alcaldía, Lage reconoce que su adiós está cada vez más cerca, pero se niega a cerrar la puerta a repetir, por cuarta vez consecutiva, como cabeza de lista del PSOE en los comicios locales que previsiblemente se celebrarán dentro de dos años: «Ya conoces el refrán, nunca digas de este agua no beberé».

XOÁN XESÚS CARRIL 68 AÑOS. Alcalde de Arzúa «Á miña muller custoulle aceptar que me presentara»

Xoán Xesús Carril. / FDV

El regidor de Arzúa, Xoán Xesús Carril, tomó la decisión de dar un paso adelante en la política municipal y encabezar la lista del BNG a las elecciones ya jubilado, después de 40 años trabajando en las centrales hidráulicas de Fenosa. Reconoce que le costó tomar la decisión, porque ser alcalde «nunca foi unha ambición», pero el apoyo de los compañeros y el reto de lograr que el nacionalismo volviese a tener representación en el pleno municipal le inclinaron a dar el sí.

«Foi unha das decisións máis meditadas da miña vida. Á miña muller custoulle aceptar que me presentara. Ao principio tomouno con desagrado, porque eu coa xubilación gañaba tempo e tiñamos un proxecto de vida que, claro, con esa decisión cambiou bastante», se sincera el primer edil arzuano.

En 2019, sus primeras elecciones como cabeza de lista,logró su objetivo y el BNG_regresó al pleno con dos concelleiros. Cuatro años más tarde, con un asiento más en la corporación, y gracias a un acuerdo tripartito con socialistas e independientes, Carril se hizo con el bastón de mando local.

Tras año y medio en el cargo, el nacionalista admite que lo que más le gusta es el contacto con los vecinos, para quienes reconoce que siempre está «dispuesto». Sin embargo, es precisamente esa tarea la que más tiempo le resta. «Aquí non hai xornada, traballo máis que cando estaba nas centrais», bromea.

Chanzas aparte, Carril se muestra preocupado por la no revalorización de las pensiones y espera que finalmente haya acuerdo: «Eu dentro do que cabe teño unha pensión boa, pero dóeme pola veciñanza que conta con prestacións máis baixas».

AVELINO DE FRANCISCO 78 AÑOS. Alcalde de Cortegada «Tengo la decisión tomada, este será mi último mandato»

Avelino de Francisco. / FDV

El de Avelino de Francisco es un rostro más que conocido en la capital gallega, donde ocupó el cargo de comisario jefe de la Policía Nacional durante siete años. Un puesto desde el que se encargó de coordinar los dispositivos de seguridad del Xacobeo de 1993 y de 1999. Antes había pasado por Vigo, donde fue jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana y más tarde recaló en A Coruña, donde ejerció como jefe superior de la Policía en Galicia. A pesar de esta dilatada trayectoria policial, donde se incluyen diferentes estancias fuera de la comunidad, el corazón de De Francisco siempre estuvo en Cortegada, su lugar de nacimiento. «Ese amor por mi pueblo siempre estuvo ahí a lo largo de toda mi vida. Ya como comisario cree una fundación para lograr que volviésemos a tener un balneario y el municipio recobrase su pujanza termal de antaño», explica.

Esta intención se materializó en 2007, cuando ya jubilado dio el paso de presentarse a los comicios locales bajo las siglas del PSOE. El resultado, mayoría absoluta. Desde entonces ha sido el primer edil del municipio ourensano, a partir del 2015 representando al PPdeG, que se movilizó para atraerlo a sus filas. «Para mí fue muy fácil porque mi familia siempre me apoyó, se alegraron mucho de que decidiese dar el paso de presentarme a la Alcaldía», apunta.

Con su principal objetivo más que cumplido —Cortegada cuenta hoy con un balneario, el antiguo se ha convertido en un museo termal y el consistorio ha expropiado recientemente 90.000 metros cuadrados de superficie para desarrollar su plan especial termal—, Avelino de Francisco tiene claro que sus días al frente del consistorio están contados: «Tengo la decisión está tomada, este será mi último mandato».

JESÚS NOVO 66 AÑOS. Alcalde de O Vicedo «Con 56 anos non me ía a dedicar só a xogar a partida»

Jesús Novo- / FDV

Jesús Novo llegó a la alcaldía de O Vicedo en 2001 gracias a una decisión judicial, después de que su predecesor, Isaac Prado Villapol, se viera obligado a dimitir tras ser condenado a prisión por delitos de prevaricación, malversación y falsedad continuada. Novo, experimentado patrón de pesca y armador, supo navegar a la perfección en aquella marejada y así se lo reconocieron sus vecinos en los comicios de 2003 otorgándole su primera mayoría absoluta. «Durante máis ou menos 14 anos compatibilicei o meu traballo como armador co cargo de alcalde», explica, hasta que en 2015, con apenas 56 años y gracias al coeficiente reductor que le otorgaban los años enrolado en un buque de pesca, pudo jubilarse.

«Son unha persona moi activa, gústame estar cos veciños. Cando me retirei non tiña ningunha dúbida sobre se seguir ou non á fronte do Concello. Con 56 anos, non me ía dedicar só a xogar a partida e a pescar, que son as miñas afeccións», bromea Novo.

El regidor es también muy crítico con la situación actual de la política estatal. «Con todo o que está pasando, vexo á xente cada vez menos interesada na política. Podes pensar que non, pero a día de hoxe, en vilas pequenas confeccionar unha lista electoral é moi difícil. Aínda que sexa na que vai gañar. Para moita xente representar unhas siglas estase convertendo nunha mancha», denuncia. A pesar de ello, Novo mantiene la esperanza y receta «conversación e pactos» tanto a nivel estatal como municipal. De hecho, lanza una oferta al resto de alcaldes jubilados: «Convido aos compañeiros desta lista a que veñan ao Vicedo a xogar a partida».