«Si ya no hay voluntarios los sábados, al final, se cubrirán de forma forzosa»

Los colegios médicos gallegos se muestran contrarios al anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal de los servicios de salud que prepara el Ministerio. ¿Qué medidas cree que no podrán aplicarse en Galicia?

Hay cuestiones que son inviables por la falta de personal. Por ejemplo, reducir las guardias de 24 horas, si coinciden después del turno ordinario. ¿Cambiar a un sistema de turnos de 8 horas, similar al de enfermería? Prácticamente es imposible ya que el número de médicos es muy inferior. Necesitaríamos un aumento significativo en la contratación.

Nadie quiere ser atendido en la hora 23 de guardia, ejemplificó la ministra y los médicos tienen derecho a descanso.

Muchos estamos de acuerdo en que las guardias de 24 horas no son lo más adecuado. Yo estuve muchos años haciéndolas y también es cierto que no existen tantos errores de praxis. Pero, sin cambios estructurales y más recursos humanos, es inviable.

Pero se habla de que la presión asistencial ha aumentado en los últimos años. ¿Es así?

Sí. Por ejemplo, en las urgencias: esta semana se atendieron una media diaria de 320 pacientes, cuando hace 30 años, una media de 120 ya se consideraba un día muy intenso.

Tampoco han podido aplicar aún de forma efectiva la jornada de 35 horas firmada con el Sergas, denuncia algún sindicato.

Estamos implantando el horario de 35 horas y los médicos dicen que pueden trabajar igualmente 48 horas en la semana. Y el problema es que por la mañana los sábados no hay voluntarios, pero de seguir así se va a obligar a ir porque lógicamente la atención al paciente no puede quedar descubierta.

¿Cree que la falta de citas en Atención Primaria contribuye a esta sobrecarga en urgencias?

Sí, es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando no hay citas en Atención Primaria, mucha gente va a urgencias por problemas que no son realmente urgentes. También es un problema de educación sanitaria.

Volviendo al Estatuto Marco, ¿qué opinan de exigir la exclusividad para los jefes de servicio?

Creemos que vulnera la libertad individual del médico. En su tiempo libre, un jefe de servicio debería poder decidir si trabaja o no en la privada. Lo importante es que haya controles para evitar abusos, como aprovechar recursos de la sanidad pública para beneficio privado, pero no aprobar medidas que van mucho más allá de la libertad individual.

La ministra de Sanidad alude a un nuevo complemento específico de exclusividad. ¿Qué le parece?

Lo que entendemos es que quieren crear un complemento nuevo para los jefes de servicio, distinto al que ya existe en Galicia. Pero la clave será la cantidad que se les ofrezca. Si es insuficiente, puede que muchos opten por irse a la privada.

En Galicia ya existe un complemento de exclusividad de unos 900 euros. ¿Cree que con esa cantidad se podría retener a los jefes de servicio

No. Esa cantidad no es competitiva. Si el Ministerio quiere realmente retener talento, debería ofrecer un complemento económico más atractivo.

¿Cuántos médicos compatibilizan actualmente la pública con la privada en Galicia?

Solo el 8,5% en nuestro colegio. Es un porcentaje bajo. En Madrid o Barcelona puede ser mayor, pero aquí no.

Para acceder a una jefatura de servicio hoy, no se exige exclusividad.

No, pero se puntúa con 30 o 40 puntos; por ejemplo, sobre 90, lo que hace que sea difícil obtener la plaza sin la exclusividad.

Pero una vez que se consigue, ¿ya se puede compatibilizar con la privada?

Sí, pero hay que solicitar la compatibilidad al Sergas y pueden autorizarla o no.

Asociaciones de pacientes critican que médicos atienden en la privada y luego derivan pruebas a la pública. ¿Se vigila esto?

Si alguien lo hace, es una falta ética y profesional. Hay que establecer controles para evitarlo, pero no creo que sea una práctica generalizada. Lo importante no es prohibir la compatibilidad, sino garantizar que no haya abusos en la sanidad pública.

Respecto a la obligatoriedad de permanecer en el sistema público tras la formación MIR, ¿qué opinan?

No estamos de acuerdo. Obligar a los médicos a quedarse no resolverá el problema. Lo que necesitamos son contratos estables y condiciones laborales atractivas al final de su formación, especialmente para las zonas de difícil cobertura: estabilidad, beneficios económicos, flexibilidad laboral y oportunidades de formación .

