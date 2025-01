Galicia pretende «repescar» para FP a 12.000 menores que plantaron los estudios

La prueba del rol de la orientación profesional —uno de los ejes sobre los que pivota FPGal360– son los alumnos a los que les fue bien. Dos de ellos contaron su ejemplo: Fátima Ferreira, exalumna del CIFP Montecelo, en Pontevedra, y Ricardo Pereira, del CIFP Politécnico de Santiago.

La primera llegó desde una FP Básica hasta un ciclo superior y trabaja de técnica de farmacia. En ese camino fue «clave» la orientación. «Empecé la FP Básica con 15 años y estaba muy perdida. Era una adolescente que no sabía qué hacer, qué estudiar, no tenía ganas, y, gracias a una orientadora que me habló de la FP Básica, empecé». Una vez en el ciclo, comenta, le cogió gusto, se sintió «arropada y animada» y cambió la «imagen de que sentía que no podía». Sintetizó todo ese periplo en pasar «de no saber qué hacer a ver puertas abiertas». «Eso es la FP, un camino en el que solo hay puertas abiertas; para mí lo fue todo, realmente», enfatizó.

Por lo que respecta a Ricardo Pereira, que mereció el Premio Extraordinario de FP y trabaja ahora en Finsa, donde hizo las prácticas, empezó un ciclo a los 37 años, cuatro años después de decidirse a «cambiar». «Tenía claro que necesitaba un cambio y que tenía que formarme para ese cambio», contó. Visitó a una orientadora y el camino que le anunció fue largo: le tocó «empezar de cero», sacando la ESO y el Bachillerato para acceder a un ciclo superior. Lo peleó: «La ambición era buena, las ganas eran muchas y eso ayuda». Y sigue formándose. «El mundo cambia», alega.