Los taxistas, en pie de guerra ante el alza de los seguros: «Es muy injusto»

Si algún conductor decide probar suerte en el sector del taxi, sabrá que hay una serie de cuantiosas inversiones y barreras de entrada a las que hacer frente. Pero existe una en particular que está suponiendo un auténtico agujero en las finanzas de los taxistas: el seguro. «Las compañías nos están subiendo cada año 400 euros por póliza. Y los presupuestos actuales que nos trasladan no bajan de 8.000 euros por vehículo asegurado. Es muy injusto», denuncia el presidente de la Federación de Autónomos del Taxi de Galicia (Fegataxi), Fernando Villamisar, que subraya que la situación «se arrastra desde hace dos años». En este sentido, la asociación —que agrupa a unos 2.500 profesionales activos en la comunidad— secundará el parón convocado por la Asociación Nacional del Taxi para realizar concentraciones el próximo miércoles día 29 en las principales urbes de la comunidad con las que se pide al Gobierno que medie en el problema y tome medidas al respecto. Como consecuencia, el servicio de taxi se interrumpirá entre las 11.00 y 14.00 horas del citado día.

Para que un taxista pueda prestar servicio, es obligatorio que su vehículo cuente con un seguro de responsabilidad civil para cubrir la atención médica y la seguridad de los pasajeros. Al tener el sesgo profesional, suelen ser más caros, pero no tanto como lo son actualmente. «Hace cinco años, una póliza te podía costar alrededor de los 1.000 euros. Pero lo de ahora es totalmente insostenible; va a llegar un punto en que no podamos prestar servicio», asevera Villamisar, que sugiere que estos precios desorbitados pueden perseguir un propósito concreto. «Si eres taxista, las aseguradoras no te van a poner ninguna facilidad; se escudan en cosas como el riesgo de accidentalidad, entre otras. Todo apunta a que no nos quieren cubrir», afirma el presidente de Fegataxi.

En este sentido, Villamisar indica que esta subida en las tarifas también complica la contratación para los taxistas autónomos. «Si queremos asegurar a un empleado que viene de fuera, por ejemplo, nos suben el presupuesto, o directamente dicen que no», apostilla el presidente de Fegataxi, que denuncia que las compañías de seguros justifican el incremento del precio por la falta de historiales acerca de estos conductores recién llegados del exterior.

Cuando un taxista no encuentra un seguro, todavía puede jugar una última baza: el Consorcio de Compensación de Seguros, empresa pública dependiente del Ministerio de Economía. «En teoría, ellos te ofrecen una póliza básica en caso de no optar a una compañía privada. Con todo, tampoco es una solución», explica Villamisal, que indica que la entidad pública tampoco es ajena al alza de precios. «Si les pides presupuesto ahora mismo, no bajan de 4.000 euros. Además, la cobertura es muy simple; no te incluye servicios de asistencia en carretera, por ejemplo», apostilla. En este sentido, Villamisar pide al Gobierno que arroje un salvavidas al sector. «Necesitamos que intercedan», apuntan.