El PSOE expulsa a los cuatro ediles díscolos de Santiago y se queda solo con dos

Los cuatro concejales expulsados del partido ya han anunciado que no tienen interés en dejar sus actas y abandonar el Concello, lo que condenaría al PSOE a la irrelevancia cuando queda aún por delante más de medio mandato.

De hecho, en los últimos días manifestaron abiertamente que toda la operación se ha ejecutado para que corriesen las listas y el secretario general de los socialistas compostelanos, Aitor Bouza, pudiese tener un asiento en la corporación municipal y por lo tanto más visibilidad política. De culminarse el paso de los cuatro ediles díscolos al grupo mixto, el PSOE —que gobernó durante más de 30 años la capital gallega— quedaría con una pírrica representación en el Concello, de solo dos actas.

En el aparato del partido prefieren este escenario a continuar como hasta ahora. Ya hace meses había trascendido un audio en el que el secretario provincial, Bernardo Álvarez, pronunciaba una frase que ayer resonaba en diferentes redes sociales: «Me importa un huevo quedarme sin grupo municipal en Santiago», decía ante la posibilidad de la fuga de los concejales al grupo mixto.

Nada más conocer la decisión de Ferraz ayer, los cuatro mostrado su rechazo, reiteraron que la convocatoria de reunión para el cambio de portavoz a la que no acudieron fue «nula de pleno derecho» y sostienen que el informe del secretario municipal avala su proceder al «certificar que Gonzalo Muíños no perdió su condición de concejal del grupo desde su suspensión no definitiva de militancia que se comunicó hace una semana por parte del PSOE», por lo que no había justificación para relevarlo.