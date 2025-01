Sanidade duda si habrá «pico» o la gripe se quedará en meseta este año

Si las urgencias hospitalarias representan una foto fija de la presión asistencial en la temporada de gripe, se puede deducir que suben. Pero muy ligeramente. Las urgencias atendidas en 24 horas en hospitales del Sergas este lunes día 20 han crecido con respecto a la semana anterior: 3.381 atenciones frente a las 3.302 registradas el lunes 13. Sin embargo, la media de emergencias atendidas en los últimos siete días es de 3.024; una cifra inferior a la media del mes de enero en los hospitales gallegos (3.179) e incluso más baja que la tónica general que se lleva regisrando durante todo el año 2024, con 3.190 urgencias de media, según datos del Sergas.

Con esta última información sobre la mesa y a pesar de las primeras predicciones, que situaban un pico de gripe entre esta y la próxima semana, la Consellería de Sanidade prevé cierta estabilidad en la evolución de esta patología en Galicia. A falta del análisis más dinámico y pormerizado, que se conocerá mañana, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, confirmó ayer que la situación en las urgencias hospitalarias «se mantiene similar a la de la semana pasada», con una cierta tensión asistencial, pero sin llegar a niveles preocupantes.

Es más, en declaraciones sobre la incidencia actual de la gripe en la comunidad realizadas ayer en Santiago, el titular de Sanidade apuntó a que, por el momento, no hay indicios claros de un posible pico en la incidencia de la gripe: si la situación evolucionará hacia un aumento significativo o se estabilizará «en una meseta». «Los datos de incidencia siguen prácticamente igual. Si no hay modificación, aún no sabemos cuándo va a ser el pico, si es que lo hay», indicó.

El número de camas de contingencia que incluía el plan de invierno del Sergas —600 para toda Galicia— para hacer frente a la temporada de virus respiratorios parecen estar disminuyendo, aseguró. «Incluso creo que están descendiendo el número de camas de contingencia en los hospitales», detalló.

Por otra parte, Caamaño invitó a los estudiantes a ser defensores y embajadores de las donaciones y de los trasplantes para que la comunidad gallega siga a la vanguardia en esta materia y batiendo marcas, en la presentación de los concursos de carteles y de cortometrajes que promueve en colaboración con la Consellería de Educación.

Más huecos para citas

Asimismo, la espera media para una consulta en Atención Primaria, baja, indica el Sergas, al subir hasta el 71 % los cupos que tienen disponible una cita en menos de 4 días (frente a 68% de la semana anterior). Y también, crecen hasta el 43% las agendas médicas que pueden atender en Galicia en menos de 2 días, frente al 38% de la semana anterior.

El seguimiento de la gripe en Galicia se realiza a través de un modelo predictivo que combina datos de distintos días, con consultas en centros de salud, hospitalizaciones y ventas de antigripales y test de antígenos en las farmacias, por lo que habrá nuevas actualizaciones este jueves.

Suscríbete para seguir leyendo