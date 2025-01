Rueda en Fitur: «Galicia es la casa de todos, somos amigos de todo el mundo»

Con más de 7 millones de visitantes recibidos el pasado año hasta noviembre, Galicia confía en superar la cifra este año y con este objetivo se ha presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) para «vender» la comunidad autónoma como destino con el foco puesto ya en el próximo Xacobeo, que será en 2027. Galicia se ofrece como «tierra hospitalaria», como «refugio climático» y también como un sitio donde se «come bien» y permite «la fiesta los 365 días del año». Al menos así lo expuso el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el acto de presentación de la campaña turística autonómica cuyo eslogan es «Terra acolledora».

«Galicia quiere ser la casa de todos. Somos los amigos de todo el mundo, la gente que todo el mundo quiere, esa calidad que todo el mundo aprecia», sostuvo Rueda, quien ya el pasado verano rechazó eventuales comportamiento «turismofóbicos» y alusiones a los ‘fodechinchos’, término coloquial despectivo que se usa para definir a visitantes foráneos—singularmente madrileños— que no respetan o se adaptan a las costumbres locales.

Martínez-Almeida, embajador de Galicia

Por ello, con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como «embajador de Galicia» en Fitur y tras defender la buena relación con los madrileños y de aplaudir el concepto de «madrigallego», como antes se había autodefinido el propio regidor, Rueda proclamó que en Galicia «no sobra nadie».

«Estamos enamorados de su gente, de su gastronomía y de su naturaleza. Por eso, como ‘madrigallego’ que soy, he pensado que tenía que predicar con el ejemplo. He dicho, ¿cuántas veces has ido tú en el año 2024 a Galicia? Pocas. Solo tres», reflexionó en tono jocoso el alcalde madrileño.

Rueda insistió en que «todo el mundo es bienvenido» a Galicia, una comunidad de «gente acogedora» y de «puertas abiertas», al tiempo que apostó por reforzar, dentro de la sostenibilidad, un sector que genera «riqueza y empleo».

El turismo representa el 13% del PIB autonómico y emplea a 130.000 personas.

El espíritu hospitalario de Galicia queda demostrado, según dijo, en los últimos datos de la Encuesta de Residentes, que refleja que alrededor del 90% de los gallegos valora el turismo «de forma positiva o muy positiva».

Ribeira Sacra

Por la tarde, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, anunció que la Xunta ya ha entregado toda la documentación definitiva de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial de la UNESCO. «Galicia ha cumplido rigurosamente con los trámites y los tiempos exigidos», dijo.

Herramienta para conocer en tiempo real las tendencias del mercado del alojamiento El Clúster Turismo de Galicia aprovechó la jornada en Fitur para presentar su sistema de monitorización de datos de alojamiento, llamado ‘Simada’. Es una herramienta gratuita que ofrece «información relevante» en tiempo real a los establecimientos hoteleros para que estos puedan tomar decisiones inmediatas adecuadas al comportamiento de la demanda y mejorar su rentabilidad. Durante el acto, en el que participó Alfonso Rueda y el director de la Axencia de Turismo, Xosé Manuel Merelles, se explicó el funcionamiento de Simada. La plataforma ofrece a las empresas adheridas datos actualizados de ocupación, precios y canales de venta, lo que les permite tomar decisiones estratégicas y ajustarse a las tendencias del mercado en tiempo real. La información procede, esencialmente, de los sistemas de gestión de los propios alojamientos y se complementa con datos de web scrapping de sitios relevantes de comercialización turística e información estadística del INE o AENA. El Clúster sostiene que se trata de una herramienta de gran calado por su impacto en la rentabilidad empresarial.

Suscríbete para seguir leyendo