El sueldo de uno de cada tres alcaldes subió más que el de sus funcionarios

El 37% de los ayuntamientos gallegos aprobó en 2023 un incremento de las retribuciones de su primer edil superior al obtenido por los trabajadores municipales. Durante aquel año, en el que tuvieron lugar los comicios locales del 28 de mayo, todos los empleados públicos vieron sus nóminas incrementadas en un 3,5%, gracias al Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI sellado entre el Gobierno y los dos principales sindicatos —CCOO y UGT—.

Sin embargo, en este contexto, 116 concellos dieron luz verde a un incremento salarial para sus regidores más elevado del registrado por los trabajadores que día a día desempeñan sus funciones en los consistorios gallegos. En algunos de ellos como Vilar de Barrio, Soutomaior o Mañón, el aumento del sueldo de los primeros ediles excedió escasamente el índice que marcó el alza de los funcionarios al no superar el 4%. Mientras, en otros, como Ribeira de Piquín, Dumbría, Mondariz-Balneario o Maceda, el salario de los regidores se vio incrementado en más de un 1.000%, según los datos publicados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en la Información Salarial de los Puestos de la Administración (ISPA) de 2024, un informe que busca dar a conocer las retribuciones de los diferentes cargos electos y empleados públicos de las distintas autonomías y corporaciones locales.

En total, el departamento que dirige Óscar López analiza la situación salarial de las corporaciones de 289 ayuntamientos, ya que los veinticuatro concellos restantes o bien no han enviado los datos al ente público —es el caso de Moaña, Ribadumia o Palas de Rei— o han remitido una información dudosa o incompleta, una situación en la que se hallan concellos como Sanxenxo, Negueira de Muñiz, As Neves o Ponteceso. Además, otros 39 consistorios no habían remitido la información referente al curso 2022, y alguno de ellos reincidió este año, como en el caso de Ribadumia o Palas de Rei, por lo que únicamente se pueden establecer comparaciones salariales en 264 concellos de la comunidad.

Como se señaló con anterioridad, en 116 de ellos el sueldo del primer edil se incrementó por encima del 3,5% durante 2023, si bien estas no son las únicas alzas salariales, ya que en otros 30 concellos la remuneración del regidor también se vio incrementada pero por debajo del 3,5%. En sentido contrario, son 98 los ayuntamientos en los que las retribuciones obtenidas por el regidor descienden entre 2022 y 2023. Incluso, hay dos de ellos —los de Rois y O Irixo— en los que su alcalde pasa a no cobrar nada, una situación en la que se encuentran otros 8 regidores de la comunidad. Finalmente, son tan solo 12 los ayuntamientos en los que el sueldo de su primer edil no registra ningún tipo de variación interanual.

Dedicaciones

Para entender las variaciones más importantes en los sueldos —ya sean positivas o negativas— es importante tener en cuenta que la dedicación de un alcalde a su puesto en la casa consistorial puede ser nula, parcial o exclusiva. De este modo, en las alzas salariales más elevadas —aquellas que exceden el 75%— siempre existe una modificación en la dedicación en el segundo periodo de 2023 estudiado por el ISPA, el posterior a las elecciones municipales de mayo.

Es el caso, por ejemplo, de la regidora socialista de Alfoz, que en 2022 con una dedicación nula a la Alcaldía cobró del ayuntamiento únicamente 600 euros brutos anuales. Tras el 28 de mayo, su dedicación pasó a ser parcial, percibiendo del consistorio 6.930 euros brutos durante ese periodo. Una situación similar a la ocurrida en el concello ourensano de Vilardevós, donde la alcaldesa popular contaba con una dedicación nula al cargo antes de los comicios —por lo que su remuneración no llegaba a los 1.000 euros anuales—. Sin embargo, tras ellos su dedicación pasó a ser exclusiva llegando a percibir más de 23.000 euros en lo que restaba del año 2023.

Y ocurre lo mismo en el caso de las bajadas salariales, como puede ser el caso de Nidia Arévalo, regidora de Mos. En 2022 percibió con una dedicación exclusiva 49.162 euros brutos anuales. Tras las elecciones su dedicación pasó a ser nula, al concurrir en las listas del PP al Senado, donde lograría finalmente escaño, pasando sus retribuciones como alcaldesa a bajar hasta los 31.734 euros en 2023.

No obstante, no todas las variaciones conllevan un cambio en la dedicación del alcalde. Por ejemplo, el salario del regidor de Toén se incrementó un 73% entre 2022 y 2023 sin haber ningún tipo de variación en su dedicación al cargo. Un alza salarial que lo sitúa entre los 10 alcaldes de España que más han visto incrementado su salario sin registrar cambios en su ‘entrega’ al puesto.

A Coruña y Lugo, las urbes en las que las primeras edilas más incrementaron su salario En el caso de las siete ciudades de la comunidad, únicamente las regidoras de A Coruña y Lugo vieron sus retribuciones incrementadas durante 2023 por encima del 3,5%. No obstante, de una forma muy leve. El salario de la alcaldesa herculina, Inés Rey, se vio incrementado en un 3,8%, desde los 71.641 euros brutos de 2022 a los 74.373 que percibió en 2023. En el caso de la ciudad lucense, la parlamentaria socialista en el Pazo do Hórreo Lara Méndez, alcaldesa de Lugo hasta el 12 de enero de 2024 después de que José Ramón Gómez Besteiro la convenció para formar parte de las listas socialistas a los comicios autonómicos de febrero, vio como su salario se incrementaba durante 2023 en un 3,53%, hasta rozar la barrera de los 74.000 euros brutos anuales. Además de Rey, quienes superan esa cifra son Abel Caballero, Gonzalo Pérez Jácome y Miguel Fernández Lores, los regidores mejor pagados de Galicia. El salario de los alcaldes de Vigo y Pontevedra se incrementó también durante 2023 pero por debajo del 3%, hasta los 75.943 euros que percibió Caballero y los 74.491 de Lores. El polémico Jácome cobró 75.215 euros brutos durante 2023. No obstante, establecer una comparativa con el año anterior es inviable al no haber enviado el consistorio ourensano los datos de 2022 al Ministerio. El salario de la Alcaldía de Santiago, a la que accedió la nacionalista Goretti Sanmartín en mayo de 2023, también se incrementó durante aquel año en un 3,4% hasta los 60.350 euros brutos anuales. Mientras, Ferrol es la única urbe en la que el salario del regidor desciende, al contar José Manuel Rey Varela con una dedicación nula al cargo, ya que su salario proviene de su puesto como senador por designación autonómica. Así, la retribución del regidor de la ciudad departamental cayó durante 2023 en un 17,8%.

Suscríbete para seguir leyendo