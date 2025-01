El PSdeG «no tolerará más faltas de disciplina» a las ediles críticas de Santiago

«No se pueden tolerar las faltas de disciplina de forma continuada. Las normas del partido están para respetarlas». Así responden fuentes del PSdeG ante un posible «incumplimiento» por parte de las tres concejalas socialistas –Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez– que mantienen su apoyo a Gonzalo Muíños en la reunión que mantendrá hoy el grupo municipal en Raxoi para nombrar a Sindo Guinarte como nuevo portavoz, tal y como comunicó en la tarde del viernes la dirección local, después de que el partido decidiese suspender de militancia y cargo público durante un periodo de 18 meses, por «indisciplina reiterada», al hasta ahora portavoz. «Gonzalo Muíños ya no puede ser el portavoz del partido, está expulsado por un periodo de 18 meses», subrayan fuentes del PSdeG, antes de añadir que ya le comunicaron vía registro al Concello de Santiago que Muíños «ha sido suspendido de militancia y cargo público», con lo cual «no puede seguir siendo el portavoz municipal socialista».

No obstante, pese a las directrices de la dirección local del PSOE, tres de los cinco ediles socialistas en el Pazo de Raxoi –Muíños ya no entra en la ecuación al estar suspendido de militancia por un periodo de 18 meses, y no será convocado para la reunión de hoy–, sostienen que la Comisión Ejecutiva Municipal «non ten capacidade de nomear novo portavoz». En este sentido, inciden en que «a situación e composición do Grupo Municipal Socialista non varía, unha vez coñecida a resolución notificada a Gonzalo Muíños e informados de que, en cumprimento do dereito que o ampara, o portavoz decidiu que interporá recurso ante a Comisión Federal de Ética e Garantías dentro do prazo outorgado pola Comisión Executiva Federal do PSOE nesta resolución, que non é firme».

Ante este escenario, desde el PSdeG afirman que en caso de que las tres concejalas que se mantienen alineadas con Gonzalo Muíños no voten a favor de Sindo Guinarte como nuevo portavoz, desde el partido se activaría el protocolo que se pone en marcha en este tipo de casos y que conllevaría la expulsión de las tres ediles». Sería el mismo modo de actuación, señalan, que se efectuó en el caso Ábalos. De este modo, el PSdeG que gobernó en Santiago durante 30 años podría pasar ahora de tener seis ediles a solo dos.

Con el grupo municipal fracturado, puesto que Guinarte y Marta Abal ya se han desmarcado de la línea de actuación del resto de compañeros del grupo municipal, y con la intención de Gonzalo Muíños, con el apoyo de Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez, de no renunciar a la portavocía del grupo, ya que entiende que la decisión no es firme y que tiene diez días para presentar recurso ante el Comité Federal de Ética y Garantías, todo apunta a que tras la reunión de hoy, que se celebrará en torno a las 13.00 horas en Raxoi, se abrirá un nuevo capítulo en la batalla interna que se libra el PSOE de Santiago desde hace meses, y que se resolverá a partir de la decisión que tome el secretario municipal del Concello, que deberá determinar quién es el portavoz del grupo municipal socialista.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, afirmó el sábado que cuando una persona acepta «formar parte de una organización» y optar a un «cargo público» está «obligada a respetar el código ético y las normas del partido».