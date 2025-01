O edil do PSOE de Santiago apartado: «O que se quere é que un de nós deixe a súa acta para que a colla Aitor Bouza»

«De que serve a lealdade que caracterizou o noso traballo», comezou Gonzalo Muíños, «se o que se quere é que un de nós deixe a súa acta para que a colla Aitor Bouza?». Os catro edís socialistas en rebelión co partido compareceron este luns en rolda de prensa «para desmentir punto por punto os presuntos incumprimentos» que a Executiva municipal do PSOE lles achaca.

As concelleiras Marta Álvarez, Mila Castro e Mercedes Rosón (con expediente aberto no partido) arrouparon o único voceiro que recoñecen, Gonzalo Muíños, suspendido de afiliación por 18 meses como responsable de non acatar a directriz de abstención na votación da ordenanza das VUT e por non substituír os xefes de gabinete e prensa do grupo municipal como ordeara a secretaría local do PSOE, liderada por Aitor Bouza.

Muíños defendeu que a sanción por votar a favor da ordenanza reguladora das VUT non se debe a unha acción, «senón a unha reacción» para conseguir a acta para Bouza. «Nós fomos coherentes e leais co noso traballo». O edil amosou o argumentario remitido ao grupo municipal pola executiva do PSOE e recalcou que nel non hai referencia á ordenanza das VUT.

Sobre o relevo de dous cargos de confianza, «do grupo municipal, non foi unha decisión de Gonzalo Muíños, senón unha decisión asinada polos seis concelleiros do Partido Socialista» no Pazo de Raxoi.

«Dise que non compartín documentación para que a executiva puidese facer seguemento da acción municipal, enviamos máis de 600 documentos», explicou o aínda voceiro do grupo municipal ante outro dos incumprimentos que lle achaca a executiva do PSOE para defender que tan só non se remitiu aquilo que puidese conlevar «unha ilegalidade».

Gonzalo Muíños aclarou tamén que a denuncia de que o grupo municipal se negaba a incluír no debate plenario as suxestións da executiva e defendeu que só un non se presentou «de entre os 14 ou 15» dos recibidos. «Por todo isto queren suspenderme de militancia 18 meses, xulguen os feitos».