El PSOE aparta al portavoz de Santiago y la mayoría del grupo local se rebela

Cuando no se ha llegado al ecuador del mandato municipal, la crisis del PSOE de Santiago implosiona y amenaza con volar por los aires los cimientos de Raxoi. Ferraz ha dictado sentencia en el pulso entre el grupo municipal socialista y el aparato del partido con una sanción de 18 meses de suspensión de militancia e inhabilitación para Gonzalo Muíños, portavoz en la corporación local. Aunque sobre el papel no es un expediente de expulsión, en la práctica sí lo es ya que impide al concejal mantener su acta en las filas socialistas y lo empuja a ser no adscrito. Y aunque se trata de un terremoto con epicentro en el PSOE, las réplicas sacuden al Gobierno bipartito que gobierna en minoría y necesita el voto de los ediles socialistas.

Ya en la tarde de este viernes la dirección local propuso al concejal Gumersindo Guinarte como nuevo portavoz del grupo municipal del PSOE, si bien cuatro de los seis ediles, Muíños incluido, no acatan la decisión de la Comisión Ejecutiva Municipal, con lo cual se abre un nuevo enfrentamiento entre la dirección y la mayoría del grupo municipal. El actual portavoz interpondrá recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías dentro del plazo otorgado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en esta resolución. La batalla ahora pasaría por el secretario municipal, que decidirá si el intento de apartar a Muíños como portavoz municipal por parte del partido se ajusta a la ley.

El PSOE está dispuesto a expulsar a los ediles díscolos, si no aprueban el nombramiento de Guinarte.

En un día sin descanso en el PSOE de Santiago, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE le comunicó en la mañana de este viernes a Muíños la resolución de su expediente, iniciado en julio, en la que le aplica la suspensión e inhabilitación durante año y medio por una «probada» y «reiterada» indisciplina, que incluye hasta «diez incumplimientos de la normativa del partido».

Suma de sanciones

Los 18 meses apartado del PSOE responden «a la suma de cada una de las sanciones impuestas y a cada uno de los incumplimientos acreditados», aunque fuentes socialistas próximas a Ferraz aseguran que siempre se han aplicado los baremos más bajos de las horquillas que contempla el reglamento, teniendo en cuenta que se trata, en todos los casos, de «faltas graves o muy graves» de la normativa socialista.

La mayoría de ellas tiene que ver con la «obstrucción a la labor y las decisiones de los órganos del partido» o la «actuación, por acción u omisión, en contra de acuerdos adoptados por los órganos de dirección». En lenguaje terrenal, una nula coordinación con el aparato del partido que llevó a Muíños (y por extensión al grupo municipal) a actuar por libre.

Además, Muíños vulneró, según Ferraz, la esencia del compromiso que firmó para ser candidato del PSOE en Santiago: su «obligación de acatar las resoluciones, directrices e instrucciones que, en el ejercicio de sus competencias y con impacto en el ejercicio de su función como candidato, y en su caso, como representante institucional del PSOE, que dicten los órganos del partido, asumiendo las consecuencias ligadas a la indisciplina que deriven de ello».

El nombramiento de Guinarte como relevo de Muíños fue acordado por la ejecutiva local de la formación, capitaneada por Aitor Bouza, en la tarde de este viernes. La dirección local explicó que toma esta decisión en «el marco de las competencias que tiene atribuidas por el Reglamento Federal de los Estatutos Federales del PSOE, específicamente en el artículo 234.4, en el que se establece que la comisión Ejecutiva Municipal nombrará al/la portavoz del Grupo Municipal».

Esta decisión, apuntan desde la ejecutiva local, ya fue comunicada a los miembros del grupo municipal para que «procedan a la formalización del citado nombramiento ante las instancias competentes del Ayuntamiento de Santiago tras los trámites preceptivos que correspondan».

Rebelión

Tras conocerse la decisión de la dirección local, el grupo municipal remitió un comunicado en el que el que señala que acuerda «por mayoría» reafirmar su confianza en Gonzalo Muíños para continuar como portavoz. Un hecho que no contaría con el apoyo de Guinarte y Abal.

Alegan desde el entorno de Muíños que hay un artículo del Regulamento Orgánico Municipal que dice que la competencia para «a revogación da portavocía corresponde aos integrantes do grupo político municipal mediante acordo maioritario», por lo que dan por hecho que Muíños puede seguir en el cargo.

Los escenarios que se abren ahora mismo en Raxoi son varios y se irán configurando en las próximas horas. ¿Terminará Muíños en el grupo de no adscritos de la corporación y estará solo o alguno de sus fieles le acompañará? ¿ayudará este expediente sancionador a resolver la crisis del PSOE local o la empeorará? ¿aprovechará el PP para intentar una moción de censura o Goretti tiene blindada la alcaldía?