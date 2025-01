«Polos seus froitos o coñeceredes»

Calquera choqueiro que tivese a honra de escribir estas verbas non dubidaría en afirmar que, co pasamento de Jesús Pérez Varela, Redondela perde ao seu persoeiro político de maior proxección dende a chegada da democracia ao noso país. Nembargantes, e sendo incuestionable este corolario, quedaría moi escaso para describir os enormes méritos que conflúen na súa persoa, e a súa profunda pegada na Galicia á que serviu lealmente durante unha longa e exitosa traxectoria política.

Indeleblemente unido á figura de Manuel Fraga, este redondelán ilustre contribuíu coma poucos a construír a Galicia do século XXI, moderna, audaz, orgullosa…

Con Jesús ao fronte da Secretaría Xeral de Comunicación, chegou á Xunta de Galicia unha maneira nova de entender a comunicación política, que, sen ningunha dúbida, resultou decisiva nos éxitos electorais do león de Vilalba quen, coñecedor da súa valía, non dubidou en elevalo á Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, dende a que despregou unha inxente actividade cuxos ecos chegan aínda aos nosos días.

O seu empeño persoal permitiu que a TVG, que comezara as súas emisións no ano 1985, chegase a cada fogar galego grazas a unha extensión sen precedentes da rede autonómica de telecomunicacións, dotando á lingua e á cultura galegas dunha potente ferramenta de difusión, ademais de permitir a extensión da telefonía ao rural galego.

O conselleiro Pérez Varela apostou coma poucos pola internacionalización do inxente patrimonio cultural do noso país, e a súa aportación ao desenvolvemento e consolidación do exitoso fenómeno Xacobeo, así como a súa decisiva contribución a realidades tan consolidadas como Galicia Calidade, o Centro Galego de Artes da Imaxe ou a Cidade da Cultura, que conforman un currículo simplemente incuestionable.

Se, como sinala acertadamente o adaxio bíblico, polos seus froitos os coñeceredes, o inxente legado de Jesús Pérez Varela da conta dunha traxectoria vizosa que o sitúa entre os bos e xenerosos desta Galicia a que tanto amou.

Pero neste curruncho da xeografía galega chamado Redondela, Don Jesús gustaba de mutar en Suso, un veciño, un amigo, un choqueiro máis, que alá onde o levase a súa prolífica traxectoria profesional, sempre atopaba o xeito de mellorar a terra que o veu nacer.

Basta achegarse á Illa de San Simón para admirar a espectacular recuperación integral dunha paraxe singular que permanecía inxustamente esquecida e abandonada, e que, grazas ao impulso persoal de Suso, volveu reverdecer en todo o seu esplendor.

Basta un pequeno paseo polas nosas rúas, para comprobar a súa pegada no noso concello, desfrutando da magnifica rehabilitación da Casa da Torre, convertida nun dos albergues máis fermosos e senlleiros da ruta xacobea, ou achegándose aos multiusos da Xunqueira ou do Piñeiral do Crego, motores sociais e culturais indispensables da nosa vila, e materializados grazas ao seu compromiso con esta terra.

Basta manter unha breve conversa con calquera dos moitos redondeláns que durante anos o abordaron en busca de consello ou de axuda, para adiviñar que, por enriba da admiración que entre os seus veciños suscita a súa traxectoria, Suso Pérez Varela deixa memoria dun home afable, xeneroso, amigo dos seus amigos, e fondamente apegado as súas raíces. Unha penosa enfermidade privounos da súa compañía nos últimos anos, pero nin a distancia nin o tempo serán quen de borrar o profundo agradecemento de Redondela a un dos seus máis destacados fillos… DEP

*Portavoz do Grupo Popular no Parlamento de Galicia