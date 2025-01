O PSOE de Santiago nomea novo portavoz e o grupo municipal rebélase

O serán deste venres foi convulso entre as filas socialistas de Santiago e trepidante a guerra de comunicados. Ás 19.30 a Executiva municipal compostelá, liderada por Aitor Bouza, anunciou a celebración dunha xuntanza da Comisión Executiva loca «na que se aprobou por unanimidade o nomeamento do concelleiro Gumersindo Guinarte Cabada como novo voceiro socialista no Concello de Santiago».

Segundo explican dende a executiva este nomeamento «foi adoptado pola dirección local do partido no marco das competencias que ten atribuídas polo Regulamento Federal Desenvolvemento dos Estatutos Federais do PSOE», e fan referencia ao artigo 234.4, no que se establece que «La Comisión Ejecutiva Municipal nombrará al/la Portavoz del Grupo municipal».

O comunicado remata explicando que a mencionada decisión foi comunicada este venres aos membros do grupo municipal para que «procedan á formalización do citado nomeamento ante as instancias competentes do Concello de Santiago tras os trámites preceptivos que correspondan».

Pero só catro minutos despois do comunicado da Executiva municipal socialista chegaba o comunicado do grupo municipal, «reunido na tarde do venres 17 de xaneiro de 2025, e ante a resolución recibida» relativa ao expediente aberto ao portavoz municipal, Gonzalo Muíños, e a Resolución 004 da Comisión Executiva municipal, explicando os tres acordos aprobados pola maioría do grupo. «Ratificar que a situación e composición do grupo municipal non varía, unha vez coñecida a resolución notificada a Muíños e informados de que, en cumprimento do dereito que o ampara, o portavoz decidiu que interporá recurso ante a Comisión Federal de Ética e Garantías».

O documento reafirma, así mesmo, a confianza do grupo municipal en Muíños «para a súa continuidade no cargo de portavoz municipal, ante a Resolución 004 da CEM coa proposta doutro nome para o cargo». E engade que segundo o Regulamento de Organización das Entidades Locais e o Regulamento Orgánico Municipal, «a competencia para a revogación da portavocía corresponde aos integrantes do grupo municipal mediante acordo maioritario».

O comunicado recalca que os feitos que afectan a Gonzalo Muíños son «inxustos e pretende alterar a representatividade no Concello de Santiago».