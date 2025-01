El plan para agilizar la dependencia desconcierta a los trabajadores sociales

El pasado 2 de enero entró en vigor el plan de choque de la Xunta para agilizar la tramitación de la dependencia y la discapacidad. Se unifican ambos procedimientos, se reduce burocracia y se dará una paga a todos aquellos dependientes en lista de espera. Sin embargo, los trabajadores sociales están perdidos. Denuncian que no han recibido formación ni instrucciones para poner en marcha los nuevos procedimientos y reclaman a la Consellería de Política Social una reunión urgente.

«No se ha dado ni una sola directriz. Estamos perdidos. Es esperpéntico», denuncia el coordinador del Colexio de Traballo Social, David Gontán.

Hasta ahora estos técnicos se encargaban de elaborar un informe social, que normalmente consistía en una visita al domicilio del dependiente. Sin embargo, la Xunta decidió eliminar este trámite, de manera que la valoración de la situación social se hace en base a un cuestionario que debe responder el tutor o familiar de la persona que solicita la ayuda.

«Hay un decreto que exige este informe social, mientras no se modifique o nos aclaren qué tenemos que hacer no podemos eliminarlo», explica Gontán. Recalca que este documento es «imprescindible» y desde la Xunta no les aclaran cómo tienen que proceder a partir de ahora.

Política Social también anunció incentivos económicos a los trabajadores que agilizasen los expedientes de tramitación de la dependencia, pero desde el Colexio de Traballo Social aseguran que desconocen a cuánto ascenderán estos pluses. El objetivo fijado por la Xunta es que las solicitudes de dependencia se resuelvan en seis meses, pero los trabajadores sociales «no lo ven factible». Recuerdan que ahora mismo hay personas que llevan dos años en lista de espera y avisan que los recursos son limitados. No solo hay plazas de residencias insuficientes sino que faltan dispositivos de teleasistencia, «de manera que hay que esperar a que haya una baja para beneficiar a un nuevo dependiente».