Miles de empleados de la Xunta cobrarán este año hasta 46 euros más cada mes

CIG y CSIF critican que los empleados públicos tengan que esperar hasta 2028 para cobrar la totalidad del complemento asociado a su ascenso en la carrera profesional. Tampoco están de acuerdo con que se endurezcan los requisitos para acceder al grado III reclamándoles 180 horas de formación cuando, según denuncian, la oferta de la EGAP es insuficiente y faltan plazas.

«Han elevado las exigencias. Esto puede limitar el acceso al grado III de muchos empleados, que se pueden quedar fuera», lamenta Juan Carlos Rivas, de CSIF.La CIG aclara que aceptarán que se pidan 180 horas de formación solo si se da acceso a los cursos a todo el personal que lo solicite. «La EGAP debería habilitar de urgencia esta formación para que quien quiera acceder a ella pueda hacerlo ya», reclaman.

Los sindicatos también se oponen a que la subida salarial se escalone en cuatro años. En 2025 los empleados públicos que suban de grado solo cobrarán el 20 por ciento del plus de carrera profesional. Desde CSIF consideran que el incremento debe repartirse en tres años. «Que se empiece ahora cobrando el 60 por ciento, en 2026 el 80 por ciento y en 2027 el 100 por cien», demanda.La CIG es más ambiciosa y pide que directamente no haya tramos y que la carrera se haga efectiva en su totalidad desde el momento en el que se solicite. «Podemos encontrarnos que para cobrar plenamente el grado IV habría que esperar al año 2031 y compañeros con 53 años no llegarían nunca a cobrarlo entero», se quejan.