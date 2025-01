Las primarias del PSdeG reactivan al sector crítico

La inminencia del proceso interno del PSdeG para elegir secretario xeral en su XV congreso, que mañana mismo abre el plazo para presentar precandidaturas, reactivó al llamado sector crítico liderado por Gonzalo Caballero, que en las últimas horas elevó el tono contra José Ramón Gómez Besteiro y la dirección del partido en Galicia. Aunque es habitual que el político vigués cargue contra sus sucesores en la secretaría —Valentín González Formoso y Besteiro—, ahora son otras voces de su entorno las que se suman a su petición de «cambio de liderazgo y rumbo» para evitar la «irrelevancia».

Entre ellos, dos lugartenientes en su etapa de secretario xeral, Martín Seco y Pablo Arangüena. El primero escribió en X: «Despois de levar ao PSdeG aos peores resultados da súa historia, deberan de dar un paso atrás», en referencia a la actual cúpula. Y Arangüena no se quedó atrás: «Os responsables de levar ao PSdeG aos peores resultados da súa historia (con enorme diferenza) non poden seguir dirixindo o partido. É un principio que calquera organización seria aplicaría». También la exdiputada Marina Ortega fue contundente: «El mundo al revés. Los que peores resultados tuvieron ahora exigen apoyo y cuando el PSdeG iba mejor con Gonzalo Caballero exigían su cabeza. Está claro que sus intereses no son los mismos que los de nuestro partido», criticó.

Sin embargo, una cosa son las redes sociales y otra muy diferente armar una candidatura alternativa a la oficial, encabezada por Besteiro, que sobre el papel cuenta con la bendición de las direcciones orgánicas estatal y gallega.

Pocos en el PSdeG ven viable hoy esa alternativa al lucense, y más cuando los estatutos aprobados en el 41 Congreso Federal elevaron las exigencias para las primarias del 6% al 12% de avales de la militancia para presentarse. Eso, en el PSdeG, supondrá depositar unos 1.200.

«Si Caballero no los logró en el anterior proceso, parece difícil que ahora los reúna», afirman fuentes socialistas, que no descartan un intento de lista con el apoyo de Caballero pero no encabezada por él.

Ajeno al ruido interno, Gómez Besteiro prosigue con su agenda. Ayer apeló a alcanzar en Galicia un pacto por la sanidad que «una a todos» y se mostró convencido de que «se va a lograr». Fue en la jornada Benestar: dos dereitos á realidade, dentro del ciclo Diálogos con Raíz, donde estuvo arropado por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y por José Miñones, entre otros.