Cascos viajó a A Coruña para pedir ayuda a Feijóo y cargó los gastos a su partido

El fundador de Foro Asturias y ex presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, declaró ayer como acusado de un delito de apropiación indebida e indicó que «le resulta muy ridículo» que a sus 77 años y tras toda una vida dedicada a la política esté ahora ante un tribunal «dando explicaciones sobre tickets de 42 euros». Añadió que «esta querella es lo más triste que le ha pasado en su vida».

La Fiscalía pide para el ex político una pena de tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, después de que el partido Foro Asturias le denunciase por pasar gastos que consideró de carácter personal ajenos a su actividad política. La Fiscalía cifra en 181.648 euros el dinero que el acusado se habría podido apropiar de forma indebida, dinero que se destinó a pagar comidas con los hijos, billetes de tren, estancias en hoteles, viajes familiares, una cama en El Corte Inglés, licencias de pesca, calzado, entradas de la Copa Davis o para el museo Tyssen.

Entre otras cuestiones, justificó gastos en estancias en A Coruña con el argumento de que buscó mediación y ayuda de dirigentes del PP gallego para solucionar un bloqueo político que sufría en Asturias. Evitó pronunciar nombres, pero apuntó por sus cargos al ahora líder del PP y expresidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, o a José Manuel Romay Beccaría, como posibles interlocutores de entonces.

Acudió a A Coruña «a resolver un problema político como presidente de Foro y presidente del Principado porque PP y PSOE estaban bloqueando la acción política». «Fui a pedir mediación y ayuda a gente del PP que había en Galicia con la que se podía hablar. Todos saben quién era el presidente Xunta de Galicia o el presidente del Consejo de Estado, no voy a dar nombres ahora (el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dirigía la Xunta en esos años, y el coruñés José Manuel Romay Beccaría presidió el Consejo de Estado entre 2012 y 2018), era gente con la que se podía hablar, no como los que estaban en Madrid. Yo no tenía vacaciones así que a muchos viajes venía mi familia», ha indicado.

Más tarde, añadió, volvería a A Coruña al ser citado como testigo en el juicio del Prestige. También esos gastos los pagaría Foro porque «consideraba que era lo que correspondía».