Solo el 2,8% de gallegos bajo el umbral de la pobreza cobran rentas mínimas

La Consellería de Política Social e Igualdade asegura que el número de personas perceptoras de la Risga —la renta de inclusión social de Galicia; una prestación pública destinada a garantizar recursos de subsistencia a quien carezca de ellos— es menor debido a la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

No obstante, la tasa de cobertura que se indica en este informe (2,8% de la población total en riesgo de pobreza) se basa en una población de 523.000 personas que estaría en dicha situación «y se calcula en base a la mediana de ingresos nacional», critican fuentes consultadas en Política Social. «Si tenemos en cuenta los ingresos de la población en Galicia, este número se reduce a 367.391», alegan. Y además, «en este grupo hay personas que perciben el IMV, una pensión no contributiva u otro tipo de ayudas», matizan.

«Las personas perceptoras de la Risga, así como de otras prestaciones tienen acceso la otras ayudas y programas impulsados por la Xunta. De este modo, el dato de cobertura proporcionado en el informe no incluye a todas las personas que están siendo atendidas por el sistema, aunque no sea a través de esta prestación», contradice la administración gallega. Además, destacan que Galicia presenta un mayor envejecimiento: un 26,6% de la población gallega tenía 65 o más años de edad en 2023. «Por razón de edad no tendrían acceso a la Risga, aunque sí se tienen en cuenta para computar el grado de cobertura», critican. Asimismo, recuerdan que la Xunta lleva esperando más de dos años a que el Gobierno central «cumpla su compromiso de traspasar la gestión del IMV». «Durante este tiempo, el Ejecutivo gallego siguió aumentando los fondos destinados la inclusión social, en este 2025 con más de 131 millones de euros. Esto permite atender a quienes solicitan la Risga y no pueden transitar al IMV», explican.